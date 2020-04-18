"Адский ад!" Фото больницы, где лечат больных COVID-19, потрясли сеть

Единственная инфекционная больница Днепра №21 находится в ужасном состоянии. В палатах медучреждения ремонт последний раз делали десятки лет назад, а мебель давно начала разваливаться.

Об этом в своем Instagram сообщила местная жительница Олеся Сухарева, которая провела в лечебном заведении несколько дней. Как оказалось, в больнице не соблюдены элементарные правила гигиены и безопасности.

"Адский ад. Я не знаю, что сказать. Наверное фото говорят сами за себя. Даже не представляла, что в 21 веке могут существовать такие условия. В единственной инфекционной больнице не просто города-миллионника, а областного центра. Как, скажите мне?" – возмущается девушка.

Размер койки olesya_sergeevna

Состояние окон

Вход в санузел

Ванная

Ванная и туалет

Окна в палатах деревянные и на вид старые. За оббивкой на стенах много пыли. Трубы в санузле также старые и требуют ремонта. В ванной ржавчина. В комментарии к публикации Олеся добавляет, что даже для нее кровати маленькие, а условия просто ужасные.

Такая антисанитария потрясла пользователей Instagram. Многие вспоминали, что лежали в этой же больнице 5-10 лет назад, и обстановка с тех пор не изменилась.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Стоит отметить, это не единственная жалоба на состояние инфекционного корпуса в городе. В днепропетровских группах можно найти достаточно возмущений от местных жителей. К примеру, еще 21 марта в группе "Теневой Днепр" было опубликовано видео, где мужчина, прибывший с температурой, был вынужден находится в схожих условиях.

"Приехали из Польши, были на гастролях, но нас не пустили и отправили обратно. Стояли долго на границе и меня отправили с температурой сюда... Лампы не работают, вот такие матрасы – даже прикасаться не хочу к этому. Выдали пододеяльник с таким пятном, а вот еще и волосы есть. В общем, полный люкс", – с иронией рассказывает один из пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний киевлянин в деталях рассказал о том, как он лечится от коронавируса в одной из киевских больниц.

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