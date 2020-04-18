"Адский ад!" Фото больницы, где лечат больных COVID-19, потрясли сеть

Единственная инфекционная больница Днепра №21 находится в ужасном состоянии. В палатах медучреждения ремонт последний раз делали десятки лет назад, а мебель давно начала разваливаться.
Об этом в своем Instagram сообщила местная жительница Олеся Сухарева, которая провела в лечебном заведении несколько дней. Как оказалось, в больнице не соблюдены элементарные правила гигиены и безопасности.
"Адский ад. Я не знаю, что сказать. Наверное фото говорят сами за себя. Даже не представляла, что в 21 веке могут существовать такие условия. В единственной инфекционной больнице не просто города-миллионника, а областного центра. Как, скажите мне?" – возмущается девушка.
Размер койки
olesya_sergeevna
Состояние окон
Вход в санузел
Ванная
Ванная и туалет
Окна в палатах деревянные и на вид старые. За оббивкой на стенах много пыли. Трубы в санузле также старые и требуют ремонта. В ванной ржавчина. В комментарии к публикации Олеся добавляет, что даже для нее кровати маленькие, а условия просто ужасные.
. Какие можно дать комментарии к этому видио??? Только просьба-огромная просьба к вам всем не оставлять этот вопрос... Я прошу максимального репоста!🙏🏼 Я прошу максимального внимания к этой проблеме!!!!! На моём месте может оказаться каждый КАЖДЫЙ из вас, не дай Бог конечно, но такова реальность в условиях эпидемии. . Сейчас это ЕДИНСТВЕННАЯ больница, принимающая людей не только с подозрением на #covid19 🦠, но и просто с температурой!!!!! (Я молчу уже об "обычных" #корь , #свинка , #ветрянка , #желтуха и т.д., которые почему-то отошли сейчас на второй план, хотя являются не менее опасные, чем корона..) . Если у вас повышена температура, вам просто ОБЯЗАНЫ провести #тестнакоронавирус , а его не возможно купить, заказать даже за самые большие деньги и провести в домашних условиях!!!! Всех везут сразу сюда. И в наших силах с вами обратить внимание господина Президента @zelenskiy_official и его команды @zeteam2019 , мин.здравоохранения, наших депутатов, мэра Днепра @borysfilatov к этой ужасающей действительности!!!! К этим нечеловеческим условиям, в которых приходится ЛЕЧИТЬ и СПАСАТЬ людей!!!! В конце концов если не государства, то мы можем постараться обратить внимание спонсоров, меценатов, иностранных инвесторов на то, что происходит в наших больницах! Для кого-то ведь, отстроить и оборудовать новый корпус-это как для нас купить кг гречки!!! И я знаю и верю, что такие люди могут найтись🙏🏼 и помочь нашим людям иметь по-человечески нормальные условия для лечения! Помочь врачам и медсёстрам работать в НОРМАЛЬНЫХ условиях и получать достойную за этот каторжный труд и риск, заработную плату!!!!
Такая антисанитария потрясла пользователей Instagram. Многие вспоминали, что лежали в этой же больнице 5-10 лет назад, и обстановка с тех пор не изменилась.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Стоит отметить, это не единственная жалоба на состояние инфекционного корпуса в городе. В днепропетровских группах можно найти достаточно возмущений от местных жителей. К примеру, еще 21 марта в группе "Теневой Днепр" было опубликовано видео, где мужчина, прибывший с температурой, был вынужден находится в схожих условиях.
"Приехали из Польши, были на гастролях, но нас не пустили и отправили обратно. Стояли долго на границе и меня отправили с температурой сюда... Лампы не работают, вот такие матрасы – даже прикасаться не хочу к этому. Выдали пододеяльник с таким пятном, а вот еще и волосы есть. В общем, полный люкс", – с иронией рассказывает один из пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний киевлянин в деталях рассказал о том, как он лечится от коронавируса в одной из киевских больниц.
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