"Стал союзником Москвы": в ПЦУ заявили о болезни "бунтующего" Филарета

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.
Об этом на странице в Facebook написал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря. По его словам, Филарет стал "фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".
"Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно – чтобы дальше разрушать Украину", – считает церковник.
Почетный патриарх Филарет
Радио Свобода
Зоря отметил, что когда Украина получала церковную автокефалию, Филарет "благодарил Вселенского Патриарха и президента Порошенка за большой труд".
"И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде – званию Героя Украины. Потому что наш патриарх был героем", – подчеркнул архиепископ ПЦУ.
Он утверждает, что, якобы пользуясь болезнью патриарха, "Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять".
"Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает", – подытожил Зоря.
Отметим, ранее журналист Юрий Бутусов в своем блоге заявил, что в интервью росСМИ Филарет "оскорбил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которого сам же и выдвинул на этот пост, и выступил против Томоса".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
В ответ ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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