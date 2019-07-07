ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Стал союзником Москвы": в ПЦУ заявили о болезни "бунтующего" Филарета

1.9тЧитать материал на украинском

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

Об этом на странице в Facebook написал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря. По его словам, Филарет стал "фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".

"Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно – чтобы дальше разрушать Украину", – считает церковник.

Новости
"От меня почти все отказались": Филарет назвал Епифания Иудой

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

Радио Свобода

Зоря отметил, что когда Украина получала церковную автокефалию, Филарет "благодарил Вселенского Патриарха и президента Порошенка за большой труд".

"И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде – званию Героя Украины. Потому что наш патриарх был героем", – подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Он утверждает, что, якобы пользуясь болезнью патриарха, "Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять".

"Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает", – подытожил Зоря.

Отметим, ранее журналист Юрий Бутусов в своем блоге заявил, что в интервью росСМИ Филарет "оскорбил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которого сам же и выдвинул на этот пост, и выступил против Томоса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Православная церковь Украиныроссийская пропаганда
Персоны
Патриарх ФиларетЕвстратий (Зоря)
Место
Украина
Теги
пропагандаПЦУцерковный конфликтУПЦ КПрелигияТомос
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
19
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Болезнь у "патриарха" одна - гордыня отягощенная властолюбием. Эту хворь он подцепил когда ударился в раскол. Со временем она только лишь прогрессировала
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel