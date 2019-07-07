"Стал союзником Москвы": в ПЦУ заявили о болезни "бунтующего" Филарета

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

Об этом на странице в Facebook написал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря. По его словам, Филарет стал "фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".

"Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно – чтобы дальше разрушать Украину", – считает церковник.

Почетный патриарх Филарет Радио Свобода

Зоря отметил, что когда Украина получала церковную автокефалию, Филарет "благодарил Вселенского Патриарха и президента Порошенка за большой труд".

"И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде – званию Героя Украины. Потому что наш патриарх был героем", – подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Он утверждает, что, якобы пользуясь болезнью патриарха, "Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять".

"Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает", – подытожил Зоря.

Отметим, ранее журналист Юрий Бутусов в своем блоге заявил, что в интервью росСМИ Филарет "оскорбил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которого сам же и выдвинул на этот пост, и выступил против Томоса".

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