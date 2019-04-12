"Стабильно пьяный батя": Соколова пожалела россиян за "вечного" Путина у власти

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что россияне с завистью смотрят на выборы президента Украины, поскольку о такой демократии у себя им остается только мечтать.

Она напомнила гражданам страны-агрессора, что их власть не менялась уже почти два десятилетия. Своим мнением украинка поделилась в шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Познакомьтесь с великой русской завистью. То, что у нас проходят настоящие демократические выборы, сводит Останкино с ума. Они, как маленький бедный ребенок в лунапарке — хочет прокатиться на карусели, а позволить себе не может. Потому что на этой карусели уже 19 лет катается его стабильно пьяный батя", — потроллила россиян журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова затроллила россиян за повышенный интерес к выборам президента Украины и, в частности, к сдаче анализов кандидатами. Она считает, что кремлевские пропагандисты добровольно окропили себя чужой мочой.

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