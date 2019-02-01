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''СССР и Монголия – украинский мир?'' Журналистка затроллила пропагандистов Кремля за торт для Омеляна

2.1тЧитать материал на украинском

Журналистка Янина Соколовская поймала российских пропагандистов на нелепом проколе с тортом для министра инфраструктуры Владимира Омеляна — они "присоединили" к Украине часть Монголии и СССР.

Она с сарказмом поблагодарила их за несознательное расширение украинского мира. Это произошло в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Янина Соколовская

Янина Соколовская

Скриншот видео

"У вас с тортом какая существенная проблема? Вот я вижу, что тут на карте изображен силуэт СССР с куском Монголии. Если вы считаете, что СССР и часть Монголии должны перейти в украинский мир, я думаю, Омелян будет вам просто аплодировать и не то что съест — он высушит этот торт, в сервант поставит на веки вечные", — улыбаясь, потроллила она рупоров путинского режима.

Торт для Омеляна

Торт для Омеляна

Instagram Ольги Скабеевой

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Как сообщал OBOZREVATEL, Омеляна поздравили с 40-летием тортом в виде руин Кремля. Приняв подарок, он первым делом съел звезду со Спасской башни. Российские СМИ массово растиражировали эту новость и весьма болезненно отреагировали на нее. В сети симпатики Кремля разразились проклятиями и оскорблениями в адрес властей Украины и украинцев в целом.

Скандальная Ольга Скабеева даже презентовала в эфире торт-"ответ" для украинского министра и призвала "есть Украину, не трогать Кремль и оставить в покое Донбасс". Однако пропагандистку разнесли за нелепую выходку, назвав ее "овчаркой режима".

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколовскаяВладимир Омелян
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Только едут туда за кровавым рублем. Какелы дай вам штуку баксов за эфир вы бы портрет Путина целовали, потому что нищие, а не гордые.
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