США помогут Украине в получении вакцины против COVID-19 – Минздрав

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в налаживании контактов с компаниями-производителями Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax. В частности, для ускорения подписания контрактов на получение вакцины против COVID-19.

Такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора главы Министерства здравоохранения Максима Степанова с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром. Он состоялся 17 ноября, сообщается на Facebook-странице Минздрава.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг всемирной пандемии коронавируса. Кроме этого, вопрос доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против этой инфекции, а также другие вопросы здравоохранения.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, так как именно она является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", – подчеркнул Степанов.

Его американский коллега отметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США. Азар пообещал способствовать усилению коммуникации украинского Минздрава с вышеуказанными компаниями-производителями вакцин, чтобы и наша страна как можно скорее смогла подписать соответствующие контракты на поставку доз потенциальных препаратов для борьбы с коронавирусом.

"Господин Алекс Азар подчеркнул на поддержке Украины и готовности усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями как корь, туберкулеза и др.", – добавили в Минздраве.

Напомним: накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет получить примерно 8 млн доз вакцины против нового типа коронавируса где-то во втором квартале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: