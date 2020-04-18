Среди украинцев набирает популярность "карантинная" игра "Сдай соседа": правозащитники назвали угрозу

Среди украинцев набирает популярность своеобразная игра "Сдай соседа", которая заключается в доносах на нарушителей карантинного режима.

Все ее достоинства и недостатки описали в спецрепортаже "Магнолии ТВ" (посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Одним из первых ее ввел мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он предложил доносить на нарушителей карантинного режима из-за распространения коронавирусной болезни в Украине.

Мэры городов призывают доносить на нарушителей карантина Восточный проект

"Сегодня поезда из Италии, самолеты из Египта и другие рейсы из-за рубежа добавляют нам рисков с распространением коронавируса! Поэтому мы должны вместе следить друг за другом. Сообщи о нарушителях режима самоизоляции", – написал он в своем Facebook 22 марта.

Такой призыв взволновал правозащитные организации. В частности, в сообществе "Пространство идей – Европейский клуб" его назвали нарушением прав человека.

Поддержали их и в Харьковской правозащитной группе. "Неправильный призыв с моральной точки зрения. Это как при Сталине... Вместо того, чтобы призвать к солидарности общества, которая очень нужна сейчас", – отметил Борис Захаров, руководитель проектов ХПГ.

"Проблема нарушений карантина максимально актуальна, считают представители власти. Украинцы сразу не осознали серьезность угрозы, которую несет в себе коронавирус: самоизолироваться не спешат. Патрульным, которые и должны следить за соблюдением карантина, работы хватает. Поэтому в горсоветах начал искать дополнительные методы борьбы с нарушителями", – говорится в сюжете.

Так, примеру последовали в Тернополе, Киеве, Червонограде (Львовская область). Как ни странно, граждане прислушались к наставлениям власти. В частности, в Тернопольской области сообщили о 20 обращениях в день, а в Винницкой зарегистрировали 147 админпротоколов за сутки за нарушение карантинного режима. Уже на следующий день мэр Винницы отметил положительные сдвиги в сознании граждан, поскольку был зарегистрирован лишь 1 админпротокол за нарушение карантина.

"Эксперты предполагают, что у людей наконец сработал инстинкт самосохранения, хотя и не исключают такие положительные сдвиги в дисциплинированности украинцев именно через эту неоднозначную игру в "Сдай соседа", – отметили в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский медик привел ряд неоспоримых фактов, объяснив, зачем нужен карантин во время пандемии коронавируса.

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