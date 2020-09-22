Спецназовцы Украины и США десантировались с конвертопланов Osprey. Зрелищные фото и видео

Бойцы отработали
спуски по фастропам
Также воины потренировались перебрасывать силы быстрого реагирования
Американские партнеры отметили, что заинтересованы в повышении совместимости с украинскими ССО
В сети опубликовали яркие кадры с общих учений "Объединенные усилия – 2020" ВСУ и армий стран НАТО. На них снято, как военнослужащие 8 полка специального назначения ССО ВСУ вместе с 352-м крылом Сил специальных операций США отработали спуски по фастропам и переброску сил быстрого реагирования.
Соответствующими фото и видео поделилась пресс-служба посольства США в Украине в Facebook и подчеркнула, что указанные международные учения усиливают американско-украинские отношения и демонстрируют приверженность прочному партнерству (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отметим, что слаживание спецназовцев проходило 20 сентября вблизи Бердичева в Житомирской области. В частности, воины работали с канатной спусковой установкой на конвертопланах ВВС США Osprey CV-22, которые находятся в распоряжении 352-го крыла Сил специальных операций США.
Американские партнеры отметили, что это подразделение развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способности спецназовцев Украины и увеличить совместимость с ними через прохождение различных совместных учений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020" в Украину прибыла авиация НАТО. В частности конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules были замечены в Виннице.
Кроме того, Bell V-22 Osprey приземлились и на аэродроме под Львовом.
Эти летательные аппараты являются гибридом самолета и вертолета и не имеют аналогов в мире.
Сейчас указанная машина находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и американских сил специальных операций.
На российском пропагандистском телевидении посвятили целый сюжет прибытию в Украину авиации НАТО.