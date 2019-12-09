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10 декабря • обновлено в 18:45
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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
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Спершу Росія знищила Гетьманщину, а потім й УНР

4.7т
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Цього тижня в моєму житті сталася важлива подія - я склав присягу народного депутата. Я став політиком, але залишився істориком.

Тому я добре знаю, якою була роль Росії у нашому минулому. Роль ліквідатора української держави. Росія знищила українську гетьманську державу триста років тому. Згадайте спалений у 1708 Батурин і вбитих усіх його мешканців. 100 років тому Росія знищила Українську Народну Республіку. Згадайте що було після цього - репресій та Голодомор, які забрали життя мільйонів українців, виселення з рідної землі сотень тисяч, зокрема всього кримськотатарського народу.

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Після відновлення незалежності у 1991 різні політики очолювали Україну. Але всі вони робили однакову помилку - будували свої стратегії на засадничо помилковій тезі: Росія не ворог, ворог - не Росія. Керівництво держави вірило - з Росією можна домовитися, з Росією можна торгувати, і навіть більше - Росії можна довіряти.

Війна яка почалася в 2014 чітко окреслила цю помилку і змусила постмайданівську владу почати її виправляти.

Нині команда Зеленського повертається до небезпечної стратегії, яка робить Україну слабкою.

Тому ми тут щоб нагадати владі - Росія ворог. Ми тут щоб нагадати Зеленському тезу, яку має засвоїти кожен український президент: Росія - наш Карфаген.

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Автор
Владимир Вятрович Владимир Вятрович
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Володимира Вятровича
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Хороший к ацап - дохлый к ацап!
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2
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ВЯТРОВИЧ - сказочный селюковый yeбан)))))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Klizmahohlenko Gerald, клизму вставили мутанту, опорожнился, полегчало, гигант мысли?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Klizmahohlenko Gerald, Вятрович - это твоя, российского петуха, смерть :)
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Johnsson John
Johnsson John
То, что нежизнеспособно, легко подвергается разложению и уничтожению. И Гетманщина, и УНР были обречены, так как не были полноценными субъектами международного права и не сильно собирались такими стать. Сегодня - похожая ситуация, весь мир не хочет связываться с нашими политическими прохиндеями. Государство, основанное на ложных постулатах, не может нормально существовать. Хватит обманывать народ.
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