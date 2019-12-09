Цього тижня в моєму житті сталася важлива подія - я склав присягу народного депутата. Я став політиком, але залишився істориком.
Тому я добре знаю, якою була роль Росії у нашому минулому. Роль ліквідатора української держави. Росія знищила українську гетьманську державу триста років тому. Згадайте спалений у 1708 Батурин і вбитих усіх його мешканців. 100 років тому Росія знищила Українську Народну Республіку. Згадайте що було після цього - репресій та Голодомор, які забрали життя мільйонів українців, виселення з рідної землі сотень тисяч, зокрема всього кримськотатарського народу.
Після відновлення незалежності у 1991 різні політики очолювали Україну. Але всі вони робили однакову помилку - будували свої стратегії на засадничо помилковій тезі: Росія не ворог, ворог - не Росія. Керівництво держави вірило - з Росією можна домовитися, з Росією можна торгувати, і навіть більше - Росії можна довіряти.
Війна яка почалася в 2014 чітко окреслила цю помилку і змусила постмайданівську владу почати її виправляти.
Нині команда Зеленського повертається до небезпечної стратегії, яка робить Україну слабкою.
Тому ми тут щоб нагадати владі - Росія ворог. Ми тут щоб нагадати Зеленському тезу, яку має засвоїти кожен український президент: Росія - наш Карфаген.
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