Украине на заметку: как Китай победил коронавирус и что срочно надо сделать

Эпидемия коронавируса уже постепенно утихла в самом очаге – Китае. За последние сутки в Ухане не заегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Китаю удалось взять под контроль новый вирус и остановить его. Эксперты сходятся во мнениях, что это следствие беспрецедентных карантинных мер, которые ввело правительство. Некоторые из них считают, что подобное было возможно только при диктатуре, тогда как другие отмечают заслугу сознательного китайского менталитета.

Чем живет Китай и что же всё-таки помогло спасти страну от катастрофических последствий – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Китай оживает: открываются школы, люди выходят на работу

Как сообщает агентство Aljazeera, Китай постепенно возвращается к нормальной жизни. Конечно, не все меры сняты – до сих пор действует система трехцветного QR-кода, необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, проходить температурный скрининг и так далее. Тем не менее в некоторых провинциях, где уровень риска расценивается как низкий (например, Гуйчжоу, Цинхай, Тибет, Синьцзян), власти разрешили открывать вузы и школы.

Постепенно открываются и производства. По информации TIME, за время карантина китайская экономика работала только на 71% от обычного объема производства, экспорт упал на 17%, а продажи автомобилей аж на 80%. Такое падение назвали самым сильным с 1998 года.

Например, производственная линия Woniu, фабрики кухонных принадлежностей в Гуанчжоу, остановилась 20 января – в день, когда правительство подтвердило передачу вируса человеком. Из-за карантина предприятие оказалось на грани закрытия, рассказывает глава фабрики Лю Луфей – сейчас им нужно работать хотя бы "в ноль".

Китай "оживает" после карантина

"Просто по-прежнему требуется безубыточность, но, по крайней мере, мы сейчас вернулись к работе", – рассказал он.

Постепенно открываются офисы. Правда, некоторые сотрудники жалуются, что из-за распыления дезинфицирующих средств погибли все офисные растения. Также там не включают центральное отопление, чтобы не способствовать распространению микробов.

Кстати, власти Китая призывают арендодателей отменять арендную плату, чтобы не допустить закрытия многих фирм – некоторым попросту не с чего платить, так как прибыли не было уже два месяца.

Люди начинают выходить на рыбалку, встречаются с друзьями и даже ходят в рестораны. Кстати, для некоторых это было первоочередным пунктом в списке дел после долгой самоизоляции. Но и здесь есть свои ограничения – ресторанам и кафе разрешают размещать только 50% от привычного объема клиентов. Из-за этого на улицах образовываются очереди. Стоит отметить, что в очередях китайцы стоят в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. Открываются парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, начинает работать общественный транспорт: между провинциями с низким риском заражения можно передвигаться.

Китай "оживает" после карантина

Контроль пока остается

Правда, с передвижениями по улицам не все так просто: введена система QR-кодов с тремя цветами – зеленый, желтый, красный. Эти коды сканируют практически везде, и если код у вас красный, то вас отправят на 14-дневный карантин. Это будет значить, что вы где-то контактировали с потенциально зараженным больным или посещали зону высокого риска.

Передвижение происходит с помощью QR-кодов

Как рассказал украинец, который уже два года живет в Пекине, температуру меряют повсюду.

"На каждом шагу меряют температуру: в магазинах, парикмахерской, особенно в метро. Чтобы попасть в любое общественное место, нужно заполнить мини-анкету, где записать дату, имя, номер телефона", – рассказал он.

Также наш земляк сказал, что ношение маски является обязательным даже после снижения риска заражения. В том случае, если прохожие видят человека без маски, его настоятельно просят надеть средство индивидуальной защиты.

Сознательность или диктатура?

В последнем случае речь идет о сознательности китайцев. Эксперты называют это одним из факторов, который помог побороть вирус. Они выполняли все предписания властей, старались действовать сообща и поступали максимально безопасно. Например, доставка еды происходила не из рук в руки. Ее оставляли на охранном посту, после охранник поднимал доставку к двери и оставлял там. А житель квартиры выходил и забирал – так они минимизировали социальные контакты в жизненно необходимых сферах.

Однако, как рассказал в интервью ВВС старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Яньчжун Хуань, который занимается вопросами глобального здравоохранения, китайский опыт сложно применить в других странах – для этого нужна жесткая диктатура. Мол, именно благодаря этому удалось добиться такого послушания граждан, быстрого оборудования 14 центров приема больных и введения систем контроля здоровья.

"Мало где, будь то демократическая или недемократическая страна, можно с такой эффективностью и так глубоко воздействовать на общество. И это вовсе не комплимент, если учесть человеческую и общественную цену такого вмешательства. Но даже если кто-то из демократических лидеров захочет скопировать китайский подход, у него просто не хватит для этого сил и власти", – считает он.

Интересный момент: как сообщает TIME, официальное пресс-агентство Китая "Синьхуа" уже объявило о выходе новой книги про то, как "выдающееся лидерство Си Цзиньпина, главы великой державы" победило вирус.

У старшего советника главы ВОЗ доктора Брюса Эйлворда другое мнение – он считает, что политический режим не играет роли в борьбе с болезнью. Всё дело в скорости реакции.

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"В Китае мы обнаружили, что все дело в скорости. Респираторное заболевание, по крайней мере такое, можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных, изолировать их, выявить их контакты и тоже изолировать. Население должно понять, с чем мы имеем дело. Они должны осознать серьезность ситуации и сотрудничать с властями в выполнении этих мер", – уверен Эйлворд.

Также он отмечает то, что люди боялись вируса, а не правительства, и это тоже сыграло свою роль в объединении для борьбы с болезнью. Это подтверждает и вышеупомянутый украинец, живущий в Пекине.

"Они очень ответственно относятся к мерам предосторожности, которые приняли для борьбы с вирусом. Только благодаря этому они его победили", – рассказал он.

Всему миру и украинцам в частности стоит поучится у китайцев некоторым вещам: сплоченности, ответственности и пониманию, что от вас, а не только от государства зависит исход борьбы с коронавирусом.

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