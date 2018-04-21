Создание единой церкви в Украине: УПЦ МП выдвинула власти претензии

УПЦ МП считает обращение президента Украины Петра Порошенко и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине "превышением власти".

"Согласно статье 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно", - сказано в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

"Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", - написано в сообщении.

В заявлении также выражается обеспокоенность тем, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине "рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики". Утверждается, что данная тема является "предметом политических манипуляций".

При этом в УПЦ МП добавили, что якобы всегда выступали за восстановление церковного единства и за единую церковь.

"Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того ставить вопрос об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине", - говорится в заявлении.

"Поскольку без канонической Церкви невозможно иметь единую Церковь в Украине, то есть основания полагать, что на самом деле под предлогом создания единой Церкви сегодня скрываются очередные попытки узаконить церковный раскол", - утверждают в УПЦ МП.

Как писал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Петр Порошенко лично прибыл в парламент, чтобы убедить нардепов одобрить данное решение.