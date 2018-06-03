Создание единой церкви в Украине: Порошенко озвучил дату

Президент Украины Петр Порошенко ожидает получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви до 28 июля - к 1030-летию крещения Руси.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время участия в Молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

"Победа – это не только освобождение украинской земли. Победа - это когда впервые, более чем за 300 лет, в Украине появился реальный шанс создать Единую Поместную Православную и главное – Украинскую церковь... И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что 9 апреля во время встречи в Стамбуле со Вселенским Патриархом обращалось внимание на то, что в случае совместного обращения украинского президента, Верховной Рады и церковных иерархов Синод Вселенского Патриархата будет готов предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

"Я был бы очень счастлив, когда бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится", - сказал Порошенко, добавив, что Украина завоевала свое право иметь единую поместную церковь, поскольку заплатила за это высокую цену.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада поддержала его.

Также ранее Порошенко рассказал подробности создания в Украине единой церкви.