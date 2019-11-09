"Совковое болото!" Сеть разозлили жители Донбасса, обвинившие Майдан в войне

В сети резко отреагировали на результаты опроса в ОРДЛО, где жители выступили за интеграцию с Россией и обвинили в начале войне на Донбассе Украину.

Отметим, в опубликованных результатах указано — 96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана". Также большинство опрошенных выступило за интеграцию с РФ.

Журналист Евгений Спирин сравнил ОРДЛО с "совковым болотом". "С одной стороны люди там любят Путина, считают, что все это гражданская война, виноваты во всем США, рептилоиды и НАТО, хотят чтобы Украина восстановила все разрушенное войной, но под наблюдением России,и мечтают о СССР.

А с другой стороны, люди там считают себя украинцами, не хотят получать паспорта РФ, ждут что Украина вернется. Если еще короче: кормите нас, поите нас, мы, конечно, за матрешку, но тын и подсолнух роднее...", — размышляет Спирин, а также задается вопросом о правдивости данных опроса.

В комментариях к публикации журналиста многие пользователи усомнились в достоверности опроса. "К этому исследованию столько вопросов, что брать его и нести как нечто, чему стоит доверять, нельзя", "Ничего нового, все закономерно и ожидаемо. Киев — живёт одним, регионы — своими проблемами. Оккупированная территория интересует тех, кто на ней зарабатывает и сопричастен.

Страну эта ситуация не волнует и не болит. Никакого внятного плана и действий за 5лет не появилось. Абсолютно всё точечно, хаотично и через жопу. Люди там живут и приспосабливаются. Украина их сдала тогда, такое отношение и осталось".

Скриншот

Скриншот

Негативно отзывается о самом качестве исследования и нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

"Интересно было бы посмотреть на социологию отношения жителей Северной Кореи к Южной на заказ Сеула. А особенно на тех, кто проведет этот опрос самостоятельно, без помощи северокорейского министерства охраны госбезопасности и 35-й комнаты.

Но вопрос — зачем? Общая картина, учитывая трудовые лагеря, и без социологии понятна: без переходного периода реинтеграция средневековья в современный мир невозможна", — подчеркнул Арьев.

Экс-народный депутат Мустафа Найем результатам опроса доверяет и просит сфокусировать внимание как на самом тексте исследования, так и на том факте, что жители оккупированных территорий смотрят РосСМИ.

"В первой десятке телеканалов, которые смотрят жители оккупированных территорий, нет ни одного украинского вещателя. В том числе, украинские каналы, контролируемые пророссийскими политиками. Для 58,6% опрошенных жителей территорий украинские общенациональные телеканалы недоступны в принципе, а для 84,9% — недосягаемы и местные", — пишет Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 56% украинцев выступили против предоставления оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе Украины.

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