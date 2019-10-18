"Соцсети взорвутся!" Синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

В Украине на выходных, 19 и 20 октября, будет сухая солнечная и теплая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, а днем – поднимется до +17...+24.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, ветер будет южных направлений 3-8 м/с или просто штиль.

"В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +17...+24 градуса", – написала Диденко.

Синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

Синоптик добавила, что следующая неделя начнется так же – ближайшее ощутимое похолодание до +15...+19 градусов ожидается лишь 23 октября. Дожди в ближайшее время также не предвидятся.

"Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов. Поскольку при такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома", – подчеркнула она.

Диденко отметила, что в Киеве в субботу и воскресенье не будет дождя, температура достигнет до +20 градусов.

По ее словам, в Украине "бабье лето" решило перейти в "бабью зиму".

Прогноз погоды Укргидрометцентр/скриншот

Прогноз погоды Укргидрометцентр/скриншот

Прогноз погоды Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет такой суровой, как прогнозировалось ранее.

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