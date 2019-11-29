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30 ноября • обновлено в 11:24
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"Трусы стирают до стрингов": Соколова затроллила россиян из-за кражи с кораблей ВМСУ

13.2т
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Украинская журналистка Янина Соколова ярко затроллила российских оккупантов за разграбление украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она высмеяла страну-агрессора за подлый поступок, а также кремлевских пропагандистов, которые пытались его оправдать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия вернула наши корабли, захваченные в Керченском проливе. Но перед этим стырили с них все, что только можно: унитазы, розетки, плафоны и даже белье наших моряков. Получилось, мягко говоря, не очень красиво. По всему миру разнесся легкий бриз хихиканья. И чтобы хоть как-то спасти ситуацию, российское телевидение всеми силами принялось отбеливать анус ФСБ и Андреевского флага. Получилось так себе", – сказала телеведущая.

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"Сначала они решили все перевести в шутку. Только они высмеивают не того, кто украл 19 пар ношеных трусов ,а мужчину, который следит за своей гигиеной. Кстати, моряки могут неделями и даже месяцами жить на судне. Я понимаю, что на российском флоте, когда у моряков единственная пара трусов стирается до стрингов, ее заменяет камбала. Но у нас чуть-чуть по-другому", – мощно осадила российских пропагандистов Соколова.

Кроме того, журналистка ответила на едкий выпад спикера МИД РФ Марии Захаровой, в котором там заявила, что не видит связи между обороноспособностью украинских кораблей и наличием на них санузлов. Соколова в шутку подметила, что Россия, судя по таким умозаключениям, экономит на удобствах для своих военных.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Теперь я понимаю, почему у ваших солдат такие суровые лица. Потому что у них ж*пы зашиты! Зато какая экономия брома в армии! В общем, отшутиться не получилось от того, что великий русский флот мародерствовал на старых ржавых украинских посудинах", – продолжила троллить оккупантов украинка.

Также у нее вызвала недоумение нелепая попытка агрессора оправдаться за исчезновение оборудования и личных вещей моряков с украинских кораблей.

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"Через три дня русские следователи признались, что да, некоторые вещи пропали, но их не украли – они сгнили от сырости. Унитаз сгнил от сырости?! Что, бл*дь?! Сколько нужно времени, чтобы сгнил унитаз?! Чем вы туда ср*ли?! Чем вы своих моряков кормите?! Смекалкой?" – подшутила над россиянами Соколова.

Подытоживая, телеведущая еще раз напомнила об отсталости России и ее безнравственном поведении, озвучив зарисовку на тему того, зачем же стране-агрессору все же понадобились унитазы с украинских военных судов.

"Зачем русским унитазы с наших кораблей? 21 ноября нам вернули наши корабли, а 20 в Козьмодемьяновской школе Орловской области открыли первый за 145 лет теплый туалет. Ну, что, наши моряки – звери какие-то? Что, им для детей жалко? Пользуйтесь, маленькие козьмодемьяновцы!" – подколола оккупантов Соколова.

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"Плафоны с буксира осветят сцену Большого театра в Москве и "черный лебедь" Маргарита Бздыльцева-Чепрянец больше не будет попадать пуантом в глаз "белому лебедю" Надежде Францальбуршерц-Купидон. Розетка с украинского катера "Бердянск" сделает российскую атомную энергетику не бесполезной, а использованные трусы нашего моряка немного подвернут, подберут им в тон пиджачок из костюмерной артистов Куклачева – и получится отличный выходной костюмчик для вашего президента", – публично пристыдила она россиян.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Возвращение украинских кораблей Россией
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
За неимением возможности что либо сделать остается только верещать. Кто много лает, тот не кусается. Акт приема моторных лодок подписали, претензий нет, пошли нахрен, шавки...
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Губань Сергій
Губань Сергій
Питон Каа, вот и не верещи, червяк гнойный!
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Петров Александр
Петров Александр
Говорят, у неё онкология. Наверняка рак мозга.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Cвыни, у вас кто-то неeбaнvтый в Дoдбoeбнe есть?
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2
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Беглов Роман
Беглов Роман
Tapasenko 0leg, скал тролль . Среди троллей есть хоть один неебанутый ?Вопрос конечно риторический.
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