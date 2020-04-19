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19 апреля • обновлено в 20:40
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Снова вспышка COVID-19? В Минздраве назвали новую опасную дату для Украины

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Вспышка количества случаев инфицирования коронавирусом в Украине после Пасхи может случиться через пять-десять дней.

Об этом в эфире ТСН.Тижня заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. Она объяснила, что распространение COVID-19 произойдет из-за того, что много украинцев не соблюдали карантин и пошли в церкви, где и могли заразиться коронавирусом.

Подобную ситуацию, всплеск заражений, медики наблюдают и после Вербного воскресенья.

В Минздраве назвали новую опасную дату для Украины

В Минздраве назвали новую опасную дату для Украины

По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировано 5440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них 141 – летальный случай, 347 – выздоровели, остальные проходят лечение – в учреждениях здравохранения и амбулаторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянка с коронавирусом рассказала о первых симптомах и игноре врачей. Она сообщила, что ей не давали сделать КТ.

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Темы
Коронавирус Пасха
Персона
Ирина Микичак
Место
Украина Киев
Тег
Министерство здравоохранения
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