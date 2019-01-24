''Смешной закон? Вы че еб**тые?'' Россиянам напомнили, как Путин разрешил насиловать их жен

Украина введенными изменениями к Уголовному кодексу относительно изнасилования и сексуального насилия защитила женщин от домашних тиранов, в то время как Россия наоборот отказалась считать эти тяжкие преступления уголовными.

Разницу в отношении к серьезной проблеме в своей передаче "Вечер с Яниной Соколовой" объяснила пропагандистам украинская журналистка. Таким образом она отреагировала на российские программы, в которых высмеивалась сама возможность обращения женщины за помощью после изнасилования ее мужем.

"То есть, по-вашему изнасиловать незнакомого человека – это преступление, а изнасиловать жену – это просто "чрезмерно, неуместно, страстно"? Вы че еб**тые?" - не скрывая эмоций заявила она.

Соколова подтвердила, что Украина присоединится к 10 странам Европы, где секс без согласия признается изнасилованием.

Янина Соколова

"Да, бл*ть! По-европейски заниматься сексом – это не насиловать своих жен! Да это не только по-европейски – это по-человечески! Вас смешит закон, защищающий от домашнего насилия? А хотите шутку? Как-то Путин подписал закон о декриминализации домашнего насилия, смешно? А теперь обхохочетесь: через год после принятия этого закона количество жалоб на домашнее насилие увеличилось в три раза!" - напомнила журналистка.

Она также высмеяла утверждение пропаганды, что таким образом украинцев якобы пытаются отвлечь от более насущных проблем.

"Какие могут быть более насущные проблемы, чем то, что тебя изнасиловали? "Меня изнасиловал муж, зато в Нальчике открыли терминал сжиженного газа!", "Меня насилует муж, зато я выйду раньше на пенсию по инвалидности!", "Меня насилует муж с друзьями, зато я точно знаю, что в это время они не были на митинге Навального!" - с сарказмом прокомментировала Соколова.

"Да, мы хотим судить насильников! И штамп в паспорте не является пожизненным абонементом на предоставление сексуальных услуг людьми с такой же фамилией. Разве этот смешной закон не повод нас оставить в покое? Ну, зачем вам братский народ, который не хочет насиловать своих жен?" - резюмировала ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, поправки в Уголовный кодекс Украины относительно насилия и изнасилования вступили в силу 11 января 2019 года.

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