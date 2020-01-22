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22 января • обновлено в 05:50
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Первый воин Небесной Сотни: шесть лет назад был убит Сергей Нигоян

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Сергей Нигоян стал первым погибшим во время Революции Достоинства. Его убили 22 января 2014 года – огнестрельные ранения в шею, голову и грудь, которые он получил у стадиона "Динамо", оказались несовместимы с жизнью.

В день гибели Сергея Нигояна OBOZREVATEL собрал информацию о первом герое Небесной Сотни, который заплатил за свободу современной Украины своей жизнью.

Сергей Нигоян погиб 22 января

Сергей Нигоян погиб 22 января

ukraine-memorial.org

Кем был Сергей Нигоян

Сергей Нигоян родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка на Днепропетровщине. Он был гражданином Украины армянского происхождения. По образованию Сергей был учителем физкультуры, но мечтал поступить в театрально-художественный колледж и стать актером.

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Друзья со школы не устают подчеркивать, что Нигоян увлекался творчеством Тараса Шевченко и знал многие его произведения наизусть. Знаменитым стало видео с Евромайдана, на котором Нигоян декламирует отрывок из шевченковского "Кавказа".

Сергей Нигоян в Революции Достоинства

На Евромайдане Сергей Нигоян впервые появился 8 декабря 2013 года. Он был одним из тех революционеров, кто выступал за "Майдан без политики". На Евромайдане Нигоян присоединился к силам Самообороны Майдана, вступил в Третью сотню.

Сергей Нигоян

Сергей Нигоян

ukraine-memorial.org

Сергей Нигоян был убит 22 января 2014 года приблизительно в шесть часов утра. Несмотря на то, что в это время продолжалось перемирие между протестующими и "Беркутом", в Нигояна выстрелили свинцовой картечью, неподалеку от стадиона "Динамо" на улице Грушевского. От полученных ранений Сергей Нигоян погиб. Его похоронили 26 января 2014 года на кладбище его родной Березноватовки.

Мемориал Нигояна на улице Грушевского

Мемориал Нигояна на улице Грушевского

wikipedia

В ноябре 2014 года Сергей Гагикович Нигоян был посмертно удостоен звания Герой Украины и ордена "Золотая звезда" за героизм и самоотверженность во время Революции Достоинства.

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Следствие по делу об убийстве Сергея Нигояна все еще продолжается. Имена убийц Героя Украины до сих пор не названы.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокаты семей Небесной Сотни опасаются, что следствие по делу расстрелов на Майдане может остановиться.

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Евромайдан Расстрелы на Майдане
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Спасибо тебе, чмoшный гaндoн за минус Крым, вoйну на востоке и тотальную нищету. Надеюсь ты крутишься в своем гробу, как пропеллер, о того, как народ вспоминает о тебе "добрым" словом.
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