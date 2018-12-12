''Служите предателям!'' Скандальный митрополит устроил истерику в аэропорту Запорожья

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Коваленко) устроил истерику в зоне таможенного контроля международного аэропорта Запорожья, куда он прилетел из Стамбула.

Возмущение иерарха вызвала просьба представить для осмотра личные вещи. Об этом рассказал на своей странице в Facebook очевидец инцидента — журналист Виталий Горбенко.

В ходе словесной перепалки Лука обвинил пограничников в том, что они "служат человеку, который предает нашу страну".

"Хотя Лука по специальности врач, но приходит мысль, что архиерею уже самое время посетить коллег-психотерапевтов, поскольку с духовной уравновешенностью у него не все в порядке", — рассказал очевидец.

По его словам, пассажиры были шокированы таким поведением священнослужителя.

На руке митрополита также успели заметить дорогие часы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (в миру Коваленко Андрей) регулярно ездит в Москву и на оккупированные территории Донбасса.

Ранее он похвалил священника, отказавшегося отпевать трагически погибшего из-за самоубийцы двухлетнего ребенка в Запорожье.