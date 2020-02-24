"Горячий прием" в Украине эвакуированных из Китая сограждан (протесты в Новых Санжарах, на Львовщине и в других областях) показал, что украинские "скрепы" недалеко ушли от российских.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик, народный депутат VIII созыва от "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной. Он пристыдил людей за неподобающее поведение и "неандертальские реакции", а также призвал не искать никаких "теорий заговора".
"Честно говоря, я пока не могу найти оправдания поведению, которое демонстрировали жители разных регионов Украины. И Полтавщины, и Львовщины и так далее... То есть тут нельзя говорить о какой-то одной части Украины. Это наша общая большая болезнь", – отметил политик.
"Наши "скрепы" тут сработали. Мы такая набожная нация и гордимся, что мы православные, и такие особенные... Но, к сожалению, мы вспоминаем Бога только на каких-то праздниках или в церквях. А вот когда действительно нужно о нем думать – у нас срабатывают такие "неандертальские" реакции", – возмутился он.
При этом Куренной уточнил, что этот экзамен "провалило" как общество, так и власти.
"Нельзя снимать ответственность и с правительства. Да, есть большая проблема с коммуникациями. Мы слышали практически от каждого человека (в Новых Санжарах. – Ред.), что они ничего не знали, что это скрывалось. Даже местная власть узнала о том, что будут размещены эвакуированные люди на их территории, в последнюю очередь", – объяснил бывший депутат.
Он также выразил убеждение, что протесты и недовольство жителей были стихийными, и никто их преднамеренно не организовывал.
"Я не верю ни в какие теории заговора. ...В данном случае не стоит искать черную кошку в темной комнате. Тем более, если этой кошки в комнате нет", – подчеркнул Куренной.
"Мы видели, что это был чисто стихийный протест. И протест, я бы сказал, "желудочный". Когда человек думает не мозгом, а желудком или какими-то другими частями своего тела. Потому что люди, которые учились в школе, у которых есть хотя какие-то базовые знания – они не могли так реагировать. Ну просто не могли. Это вообще нечеловеческая реакция", – заявил он.
Куренной напомнил, что параллельно своих граждан из Китая эвакуировала Великобритания, где все прошло "спокойно и цивилизованно".
На вопрос, как скандал вокруг эвакуации отразится на восприятии украинцев в мире, он ответил:
"Это все очень грустно. И ничего хорошего к нашему международному портрету не прибавляет. Наоборот, это как раз очень объединяет нас с теми, от кого мы хотим отползти последние 30 лет. Мы всегда говорим, что мы другие... А вот "скрепы" сработали".
Украинцам напомнили, что протестовали не только в Новых Санжарах, но и в других регионах страны
poltava.to
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 февраля Украина провела эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19. Пока все они здоровы – на борт самолет взяли только людей без симптомов заболевания, 73 украинцев и иностранцев.
После возвращения из Китая все они должны пройти 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер). Однако власти не стали разглашать, где именно разместят людей. Это спровоцировало ряд акций протеста в разных регионах страны.
В итоге эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Но местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Сами местные говорят, что стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.
ООН уже осудила действия протестующих. "Сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не клейма", – подчеркнули в организации.
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