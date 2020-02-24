"Горячий прием" в Украине эвакуированных из Китая сограждан (протесты в Новых Санжарах, на Львовщине и в других областях) показал, что украинские "скрепы" недалеко ушли от российских.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик, народный депутат VIII созыва от "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной. Он пристыдил людей за неподобающее поведение и "неандертальские реакции", а также призвал не искать никаких "теорий заговора".

"Честно говоря, я пока не могу найти оправдания поведению, которое демонстрировали жители разных регионов Украины. И Полтавщины, и Львовщины и так далее... То есть тут нельзя говорить о какой-то одной части Украины. Это наша общая большая болезнь", – отметил политик.

"Наши "скрепы" тут сработали. Мы такая набожная нация и гордимся, что мы православные, и такие особенные... Но, к сожалению, мы вспоминаем Бога только на каких-то праздниках или в церквях. А вот когда действительно нужно о нем думать – у нас срабатывают такие "неандертальские" реакции", – возмутился он.

При этом Куренной уточнил, что этот экзамен "провалило" как общество, так и власти.

"Нельзя снимать ответственность и с правительства. Да, есть большая проблема с коммуникациями. Мы слышали практически от каждого человека (в Новых Санжарах. – Ред.), что они ничего не знали, что это скрывалось. Даже местная власть узнала о том, что будут размещены эвакуированные люди на их территории, в последнюю очередь", – объяснил бывший депутат.

Он также выразил убеждение, что протесты и недовольство жителей были стихийными, и никто их преднамеренно не организовывал.

"Я не верю ни в какие теории заговора. ...В данном случае не стоит искать черную кошку в темной комнате. Тем более, если этой кошки в комнате нет", – подчеркнул Куренной.

"Мы видели, что это был чисто стихийный протест. И протест, я бы сказал, "желудочный". Когда человек думает не мозгом, а желудком или какими-то другими частями своего тела. Потому что люди, которые учились в школе, у которых есть хотя какие-то базовые знания – они не могли так реагировать. Ну просто не могли. Это вообще нечеловеческая реакция", – заявил он.

Куренной напомнил, что параллельно своих граждан из Китая эвакуировала Великобритания, где все прошло "спокойно и цивилизованно".

На вопрос, как скандал вокруг эвакуации отразится на восприятии украинцев в мире, он ответил:

"Это все очень грустно. И ничего хорошего к нашему международному портрету не прибавляет. Наоборот, это как раз очень объединяет нас с теми, от кого мы хотим отползти последние 30 лет. Мы всегда говорим, что мы другие... А вот "скрепы" сработали".

Украинцам напомнили, что протестовали не только в Новых Санжарах, но и в других регионах страны poltava.to

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