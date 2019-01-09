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Скосит каждого второго: украинцев предупредили об опасном недуге

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Врачи не рекомендовали после праздничного застолья сразу же переходить на питание только фруктами.

Аллергологи предостерегли злоупотреблять фруктами, особенно теми, которые экзотические для украинцев, передает УНН.

"Фрукты - важный источник витаминов во время зимнего авитаминоза в холодном климате. Но также они еще и содержат аллергенные белки, которые вызывают в том числе и перекрестные реакции с традиционными для нас продуктами и пыльцой", – сообщили в Европейской аероалергенной сети.

Аллергия

Аллергия

Так, люди, чувствительные к пыльце березы, могут реагировать и на яблоки, груши, черешни, вишни, морковь, хурму, манго, цветки ромашки, сельдерей, съедобный каштан, желтое и зеленое киви, арахис, лесные орехи (фундук), мак, семена кориандра и тмина, фенхеля (луковица и семян). Эти семена и плоды содержат гомологи (похожи по строению белки) основного аллергена пыльцы березы Bet v1.

Гомологи Bet v1 также находятся в сливе, персиках, абрикосах, нектаринах, клубнике, рисовых, грецких орехах, нуте (турецкий горох), картофеле, помидорах и петрушке. Поэтому у людей, чувствительных к одним продуктам из этого перечня, может наблюдаться и реакция на другие, а также - на пыльцу близких родственников березы - ольхи, орешника, граба и дуба.

Медики подчеркнули, что если человек чувствителен к пыльце березы и ее родственникам, то риск возникновения реакций на указанные выше продукты составляет 55%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ульяна Супрун рассказала, как правильно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников.

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