Скосит каждого второго: украинцев предупредили об опасном недуге

Врачи не рекомендовали после праздничного застолья сразу же переходить на питание только фруктами.

Аллергологи предостерегли злоупотреблять фруктами, особенно теми, которые экзотические для украинцев, передает УНН.

"Фрукты - важный источник витаминов во время зимнего авитаминоза в холодном климате. Но также они еще и содержат аллергенные белки, которые вызывают в том числе и перекрестные реакции с традиционными для нас продуктами и пыльцой", – сообщили в Европейской аероалергенной сети.

Аллергия

Так, люди, чувствительные к пыльце березы, могут реагировать и на яблоки, груши, черешни, вишни, морковь, хурму, манго, цветки ромашки, сельдерей, съедобный каштан, желтое и зеленое киви, арахис, лесные орехи (фундук), мак, семена кориандра и тмина, фенхеля (луковица и семян). Эти семена и плоды содержат гомологи (похожи по строению белки) основного аллергена пыльцы березы Bet v1.

Гомологи Bet v1 также находятся в сливе, персиках, абрикосах, нектаринах, клубнике, рисовых, грецких орехах, нуте (турецкий горох), картофеле, помидорах и петрушке. Поэтому у людей, чувствительных к одним продуктам из этого перечня, может наблюдаться и реакция на другие, а также - на пыльцу близких родственников березы - ольхи, орешника, граба и дуба.

Медики подчеркнули, что если человек чувствителен к пыльце березы и ее родственникам, то риск возникновения реакций на указанные выше продукты составляет 55%.

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