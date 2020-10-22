За восемь месяцев от COVID-19 умерли более 2,5 тыс. украинцев. Опубликована статистика

За январь-август 2020 года в Украине от COVID-19 умерло 2 565 граждан, в том числе от неидентифицированного коронавируса – 153.

Таким образом, в августе коронавирус стал причиной смерти 928 украинцев. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Госстата (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).

Грипп и пневмония зафиксированы как причина смерти 4 026 человек (в том числе в августе – 529).

Всего за первые восемь месяцев текущего года умерло 378 315 человек (в августе – 44 008).

По официальной информации, за январь-август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 761 украинца. От туберкулеза погибли 2 052, от СПИДа – 2 019. Злокачественные новообразования стали причиной смерти 51 353 граждан.

Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения (умерли 256 474 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 177 397).

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие недели может начаться существенный рост случаев заболеваний COVID-19 во Львовской области.