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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

Скандального мэра Доброполья забросали яйцами: появилось видео

2.8т Читать материал на украинском

Во время пресс-конференции касательно возможной фальсификации результатов парламентских выборов в округе №50 одного из кандидатов – мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова, облили водой и забросали яйцами.

Акцию протеста устроили молодые люди с надписями на футболках "Традиция Порядок" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, они выбили входную дверь и ворвались в помещение с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор!"

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Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

"Вы открытый сторонник русского мира, вы сепаратист, как можно назвать украинский паспорт тряпкой?" – спросили у Аксенова. Он все обвинения опроверг.

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году депутат от БПП Дмитрий Лубинец продемонстрировал документы, которые подтверждали получение Аксеновым российского гражданства.

Аксенова также уличили в частых поездках в Крым. Однажды он даже подделал больничный для того, чтобы съездить на оккупированный полуостров по личным причинам.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Донецкая область
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Видимо стрыбали до Европы, но не выдержали и зиганули!
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CARGO 100
CARGO 100
Чмо европейское разбушевалось перед "смертью" ...
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