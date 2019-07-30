Скандального мэра Доброполья забросали яйцами: появилось видео

Во время пресс-конференции касательно возможной фальсификации результатов парламентских выборов в округе №50 одного из кандидатов – мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова, облили водой и забросали яйцами.
Акцию протеста устроили молодые люди с надписями на футболках "Традиция Порядок" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, они выбили входную дверь и ворвались в помещение с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор!"
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
"Вы открытый сторонник русского мира, вы сепаратист, как можно назвать украинский паспорт тряпкой?" – спросили у Аксенова. Он все обвинения опроверг.
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году депутат от БПП Дмитрий Лубинец продемонстрировал документы, которые подтверждали получение Аксеновым российского гражданства.
Аксенова также уличили в частых поездках в Крым. Однажды он даже подделал больничный для того, чтобы съездить на оккупированный полуостров по личным причинам.
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