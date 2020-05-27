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27 мая • обновлено в 17:45
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Скандал с лживыми тестами на коронавирус в Украине набрал обороты: в Минздраве поставили точку

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В украинских лабораторных центрах, которые проводят тестирование на коронавирус, работают механизмы контроля качества, которые обеспечивают надлежащий уровень текущей работы, и они не требуют дополнительных проверок.

В то же время Министерство здравоохранения Украины предоставило Днепропетровскому областному лабораторному центру, где ранее были выявлены нарушения с проведением ПЦР-тестов на коронавирус, соответствующие рекомендации. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас оснований говорить, что в других областях недостоверные данные по ПЦР-тестированию, нет", – сообщили в Минздраве.

При этом министерство будет оперативно реагировать и проверять ситуацию, если поступят соответственные сигналы о проблемах в лабораториях.

Минздрав пока не намерен проводить проверку лабораторий

Минздрав пока не намерен проводить проверку лабораторий

Нарушения алгоритма проверок в областной лаборатории вызывают много вопросов. По словам молекулярного биолога Оксаны Пивень, квалифицированные специалисты не могли бы допустить подобных ошибок, на соответствующих специальностях студентов учат не просто бездумно следовать инструкции, а полностью разбираться и понимать химию и физику данного процесса.

"Студент, который заканчивает университет по специальности молекулярная биология, генетика и биохимия, вполне может пройти дополнительное обучение и выполнять такую работу. Если раньше эти лаборатории проводили аналогичные исследования, тестирования других вирусных заболеваний, они должны были знать, как это работает. Есть определенные нюансы работы с различными тест-системами, но к ним всегда прилагается инструкция, согласно которой должны проводиться анализы. Люди, которые имеют соответствующее образование и опыт работы, они вполне имеют справляться с такой задачей", – сказала биолог в комментарии OBOZREVATEL.

Ситуацию, которая сложилась в областной лаборатории, можно объяснить либо плохой организацией работы, либо на работу взяли сотрудников без соответствующего образования. Пивень отмечает, что в стране не хватает квалифицированных молекулярных биологов и генетиков, поэтому проблема с персоналом лабораторий может быть и в других центрах.

Квалифицированные специалисты не могли допустить ошибку в тестировании

Квалифицированные специалисты не могли допустить ошибку в тестировании

"Особенно в провинциальных городах такая ситуация, безусловно, может быть. Трудно найти людей необходимой квалификации, сейчас ощутимый кадровый голод, потому что естественные специальности у нас не популярны, мало студентов у нас осваивают такую специальность, а те, кто и получают, то они идут работать в частные компании", – объясняет Пивень.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, скандал с ПЦР-тестами на COVID-19 на Днепропетровщине закончился увольнением главы областного лабораторного центра Александра Штепы.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
тесты болезнь
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