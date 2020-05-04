Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.
Об этом сообщила пресс-служба ОГА. Против решения мэра Анатолия Бондаренко выступила и главный санитарный врач области Людмила Кравченко.
Так, кроме требования отмены ослабление карантина в городе, ОГА также хочет приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Эти меры предназначены для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Скандал с карантином в Черкассах продолжился: намечается суд
"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", – сообщает пресс-служба.
По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в котором устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.
Кравченко поддержала протест ОГА и предупредила о последствиях преждевременной отмены карантина.
"Основная задача на сегодня – предупредить распространение инфекции и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения на территории области. Решение же Черкасского исполкома может привести к осложнениям эпидемической ситуации как в городе, так и в области в целом", – цитирует ее ОГА.
Кравченко обратила внимание, что в области 70 инфицированных медиков, из них 22% – в Черкассах.
"Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления Кабинета министров", – добавила санитарный врач.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сначала выяснилось, что Черкасский горсовет с 30 апреля выходит из карантина и открывает работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.
В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.
А еще чуть позже Бондаренко опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал. В пресс-службе ОПУ же заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
Позже Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.
3 мая на улицах Черкасс заметили военную технику и Национальную гвардию.
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