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Сергій Старенький
Сергій Старенький
Екс-Голова Державної Пенітенціарної служби УкраїниВсе статьи автора

Системою тюрем керують невігласи

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Що ж. Прийшов час поговорити про наповнення тюрем та СІЗО в Україні.

Як ви пам'ятаєте, "генії реформ" від юстиції три роки тому проголосили, що їм не потрібно стільки установ і вирішили їх позакривати.

І дійсно, в результаті діяльності Народного Фронту (точніше бездіяльності міністра МВС) саджати в тюрму стали менше. Потім ще Міністр від юстиції (теж "фронтовик") викреслили зі списку ще приблизно 15000 в'язнів з окупованих територій.

Ще й амністія "холодне літо 2014" і "закон Савченко" зробили свою справу. Кількість в'язнів в Україні впала з 100 тисяч до близько 60 тисяч. І діячі з Мін'юсту взяли за аксіому, що так буде завжди. Нібито кількість в'язнів більше не зросте.

Отже нібито аргументи "реформаторів" були переконливими - установ багато, в'язнів мало. Що роблять нормальні бізнесмени? Скорочують персонал і установи. Приблизно така логіка була в словах міністра юстиції та його заступників.

Але забули (чи не схотіли) сказати ці фахівці, що якщо перебудувати установи не за "барачним" радянським принципом, а за "блочним" європейським принципом розміщення в'язнів, то житлових площ і не вистачить.

Забули також сказати, що в Україні катастрофічно не вистачає установ для тримання довічників. І ті напівпусті (за версією Мін'юсту) колонії треба не закривати, а перепрофілювати на утримання цієї категорії в'язнів (зараз більше ніж 1500 чоловік). Із-за цього більшість СІЗО виконують невластиву для себе функцію утримання довічників, хоча вони повинні утримуватись в установах максимального рівня безпеки.

А тим часом злочинність робила свою чорну справу. Злочинів ставало більше, вони ставали цинічніші та жорстокіші. Саджати потихеньку стали все більше.

І місць стало вже не вистачати.

На прикладі Київської області.

Було три установи для раніше судимих - Буча, Березань, Біла церква. Березань закрили, дві інші вже переповнені.

Для вперше засуджених була одна - Мартусовка. Давно вже переповнена.

Київський СІЗО - також переповнений.

І це нагадаю - за старими радянськими нормами утримання. А в СІЗО взагалі норми ще менше ніж для засуджених!

І маємо парадоксальну ситуацію - при зменшенні кількості в'язнів, в установах знову переліміт наповнення.

Як казав один генерал-пенсіонер - докерувалися.

Плюс до того, організована злочинність, "вори в законі" корумпували за останні 3-4 роки вище керівництво Кримінально-виконавчої служби, мін'юсту та установ.

І установи перетворились на бізнес установи. Примусове збирання грошей "нібито на ремонти". Введення абонплати з боку "блатних" просто за те що в'язень сидить в установі.

Деякі камери комфортні і напівпусті - там сидять ті хто платить.

А деякі переповнені- сплять по черзі.

А профільний заступник останнім часом все інтерв'ю роздає, навіть не помічаючи що його слова вже ніхто всерйоз не сприймає. Бо одну й ту ж казочку вже всі втомились слухати.

То #надоещеподождать ,

То #надоещеденег .

Тепер нова фішка - "давайте випустимо довічників" і це на фоні того, що в суспільстві все більше наростає вимога про повернення смертної кари в країні.

А закриті установи (їх щось із 15) руйнуються дуже швидко. І якщо зараз їх ще можна перебудувати силами тих же засуджених, то через рік там вже будуть руїни.

Пора вже суспільству зрозуміти і визначитись.

Системою тюрем керують невігласи. І їхні дії не просто шкідливі. Вони злочинні.

І треба їх не просто гнати. З ним треба вже питати по закону.

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Автор
Сергій СтаренькийСергій Старенький
Место
Украина
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