МоваЯзык

Топ-темы:

Синоптики уточнили дождевой прогноз погоды в Украине

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
2,4 т.
Синоптики уточнили дождевой прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 23 июня, почти во всех областях Украины пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, осадков не ожидается лишь в Крыму и Херсонской области.

В остальных регионах сухо не будет, но наиболее сильные дожди ожидаются в западных областях, а также на Житомирщине и Винничине.

На западе будет от 20 до 24 градусов тепла, в остальных областях теплее, от 24 до 29 градусов.

Погода от Укргидрометцентра на вторник, 23 июня

Погода от Укргидрометцентра на вторник, 23 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этим летом в Украине.

УкраинаПрогноз погодыУкргидрометцентр
Поделиться в Facebook
  1. /Общество