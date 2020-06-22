Синоптики уточнили дождевой прогноз погоды в Украине

Во вторник, 23 июня, почти во всех областях Украины пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, осадков не ожидается лишь в Крыму и Херсонской области.

В остальных регионах сухо не будет, но наиболее сильные дожди ожидаются в западных областях, а также на Житомирщине и Винничине.

На западе будет от 20 до 24 градусов тепла, в остальных областях теплее, от 24 до 29 градусов.

Погода от Укргидрометцентра на вторник, 23 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этим летом в Украине.