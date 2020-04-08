В Украине в четверг, 9 апреля, ожидается теплая, но мрачная погода.

Переменная облачность накроет всю территорию страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Заморозки наконец уйдут. Температура ночью во всех регионах будет не ниже +3.

Осадки не прогнозируют, временами будет появляться солнце.

Температурный максимум удержится на уровне +21.

Теплее всего будет на западе страны, а на востоке, севере и в центре – прохладно.

Синоптики дали прогноз по Украине: погода ухудшится zhukovskiyriamo.ru

На западе будет теплее всего. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях столбики термометров покажут +21. В остальных областях – на несколько отметок ниже.

В Житомирской и Винницкой областях ожидается до +20. На Киевщине будет максимум +19.

Погода в Украине 9 апреля Скриншот

В центральных регионах – Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – немного прохладнее – до +15...+17. Такую же температуру покажут столбики термометров и на севере страны.

В восточных областях прогнозируют максимум +18. На юге будет такая же температура, за исключением Херсонской области – там ожидается +20 днем.

В Киеве 9 апреля +6...+8 ночью и до +19 днем. также сухо и облачно.

Погода в Киеве 9 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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