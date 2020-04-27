Синоптики дали неоднозначный прогноз до конца апреля по Украине

В Украине до конца апреля во всех регионах ожидается постепенное потепление до +20 градусов и резкое похолодание в начале мая.

Теплая воздушная масса будет поступать начиная со вторника, 28 апреля. Такой прогноз относительно окончания второго месяца весны появился на странице "Метеопоста" в Facebook.

По данным синоптиков, сначала потеплеет в западных областях. А 29 апреля будет тепло уже по всей стране.

Температура воздуха на 28-30 апреля во всех регионах Украины ожидается +18... +20. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с.

Карта погоды в Украине Facebook/Метеопост

Тогда как в последний день апреля, 30-го числа, ожидается приближение небольшого циклона. На западе и севере уже пройдут дожди, поэтому в начале мая похолодает до +13... +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

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