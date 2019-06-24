Синод ПЦУ наказал Филарета: что будет с Владимирским собором

Несмотря на решение Синода Православной церкви Украины относительно почетного патриарха Филарета, Владимирский собор столицы останется под его контролем.

"Формально Владимирским собором руководит община во главе с настоятелем. Но этот настоятель полностью подконтролен Филарету", – сообщил в комментарии OBOZREVATEL президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский.

Владимирский собор, Киев Bodo Life

Нардеп пояснил: "Согласно украинскому законодательству, община имеет право контроля над своим храмом, имуществом". Таким образом, по оценкам Еленского, "за Филаретом останется Владимирский собор, который он полностью контролирует, или еще пара-тройка приходов Киева".

В то же время нардеп убежден: Михайловский Златоверхий собор Киева в число храмов столицы, которые сможет контролировать Филарет, не входит.

Как писал OBOZREVATEL, 24 июня состоялся Синод ПЦУ, который принял решение о лишении почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.

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