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Синод ПЦУ наказал Филарета: что будет с Владимирским собором

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Несмотря на решение Синода Православной церкви Украины относительно почетного патриарха Филарета, Владимирский собор столицы останется под его контролем.

"Формально Владимирским собором руководит община во главе с настоятелем. Но этот настоятель полностью подконтролен Филарету", – сообщил в комментарии OBOZREVATEL президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский.

Владимирский собор, Киев

Владимирский собор, Киев

Bodo Life

Нардеп пояснил: "Согласно украинскому законодательству, община имеет право контроля над своим храмом, имуществом". Таким образом, по оценкам Еленского, "за Филаретом останется Владимирский собор, который он полностью контролирует, или еще пара-тройка приходов Киева".

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В то же время нардеп убежден: Михайловский Златоверхий собор Киева в число храмов столицы, которые сможет контролировать Филарет, не входит.

Как писал OBOZREVATEL, 24 июня состоялся Синод ПЦУ, который принял решение о лишении почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Виктор ЕленскийПатриарх Филарет
Место
УкраинаКиев
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Santi Amonito
Santi Amonito
Владимирский, как принадлежал Украине, так и будет принедлежать, как и все соборы и церкви в Киеве и других местах, где некоторые были построены в честь победы над печенегами а-ля московитами. Украине принадлежат и те, в которых пока временно и незаконно ошивается гундяевская нечисть. Недаром на педерасее даже большевицкая мразь куражилась в своем бесовстве.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Почто дедушку обижаете? Он вон томосекам полный термос автофекалий из Стамбула притаранил.
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