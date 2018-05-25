"Сильно умный? Пакуем его!" В Житомире произошел скандал с копами и бойцом АТО

В Житомире разгорелся скандал из-за задержания полицией участника АТО на торжественных мероприятиях по случаю возвращения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Мужчина рассказал, что пришел в центр города, чтобы увидеть своих друзей, приехавших с востока, однако в нарушение всех норм был задержан правоохранителями. Своей версией произошедшего Павел Аегович поделился на личной странице в Facebook.

По его словам, полицейские подошли к нему и спросили, зачем он снимает парад на телефон. Затем, не представляясь и не предъявляя свои удостоверения, они потребовали у бойца предъявить его личные документы.

"Со словами "если есть подозрения или хотите обыскать, вызывайте следственно-оперативную группу", ответ — "ху*вную, не хочешь по-хорошему подчиняться, сильно умный, пакуем его" . И в результате — превысить полномочия, грубо применить физическую силу, спецсредства, шестеро на одного даже перед намерениями, когда ты подымаешь руки вверх и говоришь о том, что не намерен сопротивляться, повторяешь об этом во время применении силы, ты ослабляешь руки, а тебе еще больше делают болевой, выворачивают плечевой сустав — сотрудник с лишним весом по фамилии Салимов с жетоном 0071159 и второй сотрудник, который отказался представляться и который требовал документы у меня", — рассказывает Аегович.

Также мужчина рассказал, что после задержания его якобы заволокли за Дом правосудия, где вынули все содержимое из карманов и лишь после этого начали искать понятых, которые не были свидетелями происходящего.

Аегович утверждает, что полицейские забрали у него разрешение на травматический пистолет, о наличии которого он предупредил их сразу, а также удостоверение участника боевых действий.

После описанных действий на мужчину одели наручники и забрали в участок.

"Спустя три часа отпустили без объяснений и разговоров со следователем. В это время по адресу прописки пришли полицейские и спросили соседей, тут ли живет такой- то человек, который утерял документы? В общем, это все, что нужно знать о полиции в Житомире сегодня", — возмутился Аегович.

Кроме того, он пожаловался на то, что один из полицейских, принимавших участие в задержании, на протяжении часа рылся в его телефоне без согласия собственника вещи и удалил оттуда фото и видео, доказывающие некорректное поведение правоохранителей.

Пост мужчины вызвал большой резонанс в сети и на него даже отреагировала пресс-секретарь Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, которая озвучила свою версию скандала.

По ее словам, у полицейских есть видео, подтверждающее, что они представились и предъявили документы. Кроме того, она обвинила Аеговича в том, что он пришел на многотысячное мероприятие с оружием, ножом и баллончиком. Именно это, как утверждает Ващенко, и стало причиной его задержания.

"Изложенная информация, мягко говоря, искажена и со многими недосказанными фактами: об оружии, звонках на Киев одиозным лицам и, главное, профессии оскорбленного. Автор поста сознательно исказил ситуацию, забыв упомянуть, что имел при себе для "встречи с побратимами" оружие, нож, баллончик и при этом отказывался предоставить документы", — написала она в комментариях.

В свою очередь, Аегович ответил ей, что сам является действующим сотрудником правоохранительных органов и имел при себе вполне законные спецсредства для обороны, а не оружие.

"Я имел при себе законные спецсредства для обороны, которые ношу постоянно: жгут для оказания первой медицинской помощи и бытовой складной туристический нож, используемый в том же числе для оказания первой неотложной медицинской помощи, если нужно сделать еще один турникет или добраться до ранения, если надо снять одежду, спецсредства для спасения жизни и здоровья любого гражданина и сотрудника или выполнить возложенные полномочия в случае нарушения свободы, здоровья и противоправных посягательств на жизнь сотрудника или любого гражданина", — рассказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, торжественный марш житомирских десантников, вернувшихся с ротации на Донбассе, состоялся 24 мая. В нем приняли участие 1,5 тыс. военнослужащих, которые прошли 5 километров от центра города до своей части.