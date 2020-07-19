Раскрылись главные секреты долголетия японского врача, прожившего 105 лет

Сигэаки Хинохара был врачом из Японии, который пытался ответить на вопрос: что заставляет людей жить дольше? Следуя собственным принципам, он прожил до 105 лет, работая почти до самой смерти.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с главными секретами долголетия, которые проповедовал доктор Хинохара.

Смех – лучшее лекарство

Хинохара никогда не жаловался и ставил в пример детей, которые во время игры забывают о боли. Так, смех снижает уровень гормонов стресса и увеличивает приток иммунных клеток и антител, борющихся с инфекцией.

Сигэаки Хинохара советовал людям больше смеяться и веселиться

Не зацикливайтесь на материальном

Часто лучшие наши воспоминания – это опыт. Именно это дает нам больше счастья, а не материальные блага. Совет врача – избавиться от материального бремени. Вы не знаете, когда покинете мир, и не сможете взять с собой ничего из того, что накопили.

Всегда пользуйтесь лестницей

Регулярная физическая активность является одним из наиболее важных факторов поддержания здоровья, независимо от того, 8 вам или 80. Такие мелочи, как ходьба по лестнице, сохранят ваши мышцы активными и помогут создать новые клетки мозга.

Доктор Хинохара рекомендовал больше двигаться

Не переедайте

Чревоугодие – это не только грех, но и вред для организма. Доктор Хинохара предостерегал от переедания, говоря, что оно может приводить к ожирению и, как следствие, вызывать заболевания. Время от времени можно устроить банкет, просто не делайте этого трижды в неделю.

По возможности, не ложитесь сразу на операцию

Несмотря на то, что Хинохара сам был врачом, он не советовал всегда слушать доктора и ложиться под нож, не пытаясь сначала попробовать менее радикальные методы, такие как смех или музыкальная терапия. Он считал, что многие болезни можно вылечить без операции.

Сигэаки Хинохара работал почти до 105 лет и не советовал людям рано уходить на пенсию

Не спешите на пенсию

Доктор Хинохара замечал, что когда многие люди уходят на пенсию, они просто "останавливаются". У него самого был плотный график даже после 100 лет: работа в больнице, беседы, социальные звонки и т.д. "Если вы должны уйти в отставку, сделайте это намного позже 65-ти", – говорил он.

Работа поддерживает умственную и физическую активность, обеспечивает социальный контакт и, самое главное, поддерживает чувство цели – причину вставать по утрам и продолжать идти, особенно когда это связано с обязанностями и другими людьми.

Тем, кто не хочет работать после достижения пенсионного возраста, доктор рекомендовал волонтерство. Это также умственно и физически стимулирует, но при этом – без значительной психологической / физической нагрузки, которая сопровождает оплачиваемую работу.

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