В Украине ввели графики аварийных отключений света: каких областей это касается

Вечером во вторник, 14 мая, в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения света. Сначала стало известно, что графики отключений ввели в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. Впоследствии они распространились на всю страну.

Об этом сообщают власти регионов. Причиной отключений стали массированные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры, в результате чего в энергосистеме государства начался дефицит мощности.

Вскоре в "Укрэнерго" отметили, что с 21:00 до 24:00 они вынуждены ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. "Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", – говорится в сообщении.

В среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00.

Ивано-Франковская область

"Прикарпатьеоблэнерго" информирует, что в регионе вводятся графики аварийных отключений в объеме первой и второй очередей.

Узнать очереди графиков аварийных отключений можно на главной странице сайта – Графики отключений – Графики аварийных отключений или по ссылке.

Львовская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина – дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

"По Львову введены аварийные отключения электроэнергии. По состоянию на данный момент часть города без света. Энергетики обещают возобновить снабжение ночью", – сообщил мэр.

Хмельницкая область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Хмельницкой области введен график аварийных отключений. Причиной введения ГАО является дефицит мощности, возникший в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает "Хмельницкоблэнерго".

Сумская область

В регионе аварийно отключены потребители 1-й очереди. Проверить свою очередь отключений (введя свой адрес) можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям – Отключения в момент отключения.

Полтавская область

В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Причина – дефицит мощности. Пока временно без света 43,8 тыс. бытовых потребителей и 2,7 тыс. юридических, сообщили в ОВА.

Одесская область

В Одесской области введены экстренные отключения света.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, – не действуют. Если у вас дома есть свет, просим потреблять его разумно. Это станет большой помощью для энергосистемы", – призвали местные власти.

Киев

В Киеве были введены графики аварийных отключений, в том числе и для населения. Объемы исключений незначительные, около 10% потребителей.

Отключения будут задействованы ориентировочно до 23:00 этого дня. Для промышленных потребителей также есть ограничения, сообщили в КГВА.

Киевская область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в области введены экстренные отключения света. Свет будут выключать без предупреждения – графики не действуют.

"Враг продолжит атаки на наши энергетические объекты. Энергетики делают невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Но и каждый из нас должен поддержать страну. Поэтому просим всех потребителей сократить потребление электроэнергии", – призвали в ОВА.

Днепропетровская область

"Укрэнерго" ввело экстренные отключения в Днепропетровской области, сообщает YASNO.

"Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак россии. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы. Пожалуйста, наберитесь терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет", – сказано в сообщении.

Донецкая область

В Донецкой области тоже ввели экстренные отключения света. Когда появится электроэнергия в домах местных жителей пока неизвестно, заявили в "ДТЭК Донецкие электросети".

Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Черкасская область

Из-за значительного дефицита электроэнергии с 21:30 в Черкасской области, как и по всей стране, частично применены аварийные отключения. Объекты жизнедеятельности области отключаться от электропитания не будут.

"Экономия электроэнергии каждым из вас сейчас крайне нужна!" – отметили в ОВА.

Закарпатская область

На Закарпатье были применены 1 и 2 очереди Графиков аварийных отключений, а также СГАО. Очереди графика аварийных отключений с населенными пунктами можно просмотреть по ссылке.

Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за дефицита электроэнергии 14 мая уже с 16:00 и до 7:00 следующего дня были применены ограничения для промышленных потребителей. Графики для бизнеса были введены во всех областях, кроме Херсонской.

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