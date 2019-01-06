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''Сидел выше всех'': раскрылся секрет ''фото дня'' с Порошенко

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Журналисты рассказали, как им удалось сделать "фото дня" с президентом Украины Петром Порошенко во время церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса для ПЦУ в Стамбуле 5 января.

По их словам, глава государства сидел выше всех и поэтому видел все отлично, передает ВВС.

"Происходила церемония подписания Томоса. Мы с коллегой из канала 1+1 Нелли Ковальской стояли позади Петра Порошенко и снимали церемонию. В какой-то момент президент отреагировал на движение микрофона. Микрофон двигался из-за действий охранника. Президент повернулся и улыбнулся", – рассказал корреспондент Виталий Червоненко.

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По его словам, очень много людей – священников и почетных гостей – бросились снимать подписание Томоса.

"Мы не могли увидеть, когда это точно произойдет из-за заграждения. Порошенко сидел выше всех, и мы несколько раз крикнули,"Петр Алексеевич, уже подписал?" Он снова повернулся и кивнул головой", – делится впечатлениями журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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