''Сидел выше всех'': раскрылся секрет ''фото дня'' с Порошенко

Журналисты рассказали, как им удалось сделать "фото дня" с президентом Украины Петром Порошенко во время церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса для ПЦУ в Стамбуле 5 января.
По их словам, глава государства сидел выше всех и поэтому видел все отлично, передает ВВС.
"Происходила церемония подписания Томоса. Мы с коллегой из канала 1+1 Нелли Ковальской стояли позади Петра Порошенко и снимали церемонию. В какой-то момент президент отреагировал на движение микрофона. Микрофон двигался из-за действий охранника. Президент повернулся и улыбнулся", – рассказал корреспондент Виталий Червоненко.
По его словам, очень много людей – священников и почетных гостей – бросились снимать подписание Томоса.
"Мы не могли увидеть, когда это точно произойдет из-за заграждения. Порошенко сидел выше всех, и мы несколько раз крикнули,"Петр Алексеевич, уже подписал?" Он снова повернулся и кивнул головой", – делится впечатлениями журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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