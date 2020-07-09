Люди остались без ничего, эвакуации не было: что происходит в эпицентре пожаров на Луганщине

На Луганщине уже несколько дней тушат масштабный пожар, огнем охвачены десятки гектаров леса. Больше всего от стихии пострадали села Смоляниново и Волчье. Там погибло пять человек. Жители жалуются, что их никто не предупредил о надвигающейся беде и в первое время тушить огонь было нечем.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Сосед выбежал в трусах и майке

Огонь в населенные пункты пришел днем 6 июля, местные с ужасом вспоминают случившееся.

"То, что лес горел уже дня два мы знали. Но никто не предупредил, что огонь идет в направлении нашего села, мы хотя бы детей вывезли. А так сначала небо затянуло дымом. Подумали, что дождь приближается. А потом все стало гудеть и появилось пламя. Тогда поднялся сильный ветер, который буквально перебрасывал очаги огня с дерева на дерево на расстоянии 500 метров. Было страшно, потому что пожар приближался к нам с огромной скоростью", – рассказывает жительница Валентина.

Пожар на Луганщине Facebook 93-я ОМБр Холодный Яр. Скрин видео с беспилотника

Женщина говорит, что пламя повредило часть ее дома и сарай. "А всего в селе пострадало 59 домов, причем 39 из них уничтожены полностью. Люди остались без всего! Ни крыши над головой, ни вещей, ни документов, ни денег. Сосед оказался в одних трусах и майке. Он спал и выскочил, когда уже стали кричать", – добавляет Валентина.

Пытался спасти документы и погиб

Некоторые выезжали на машинах, другие – на велосипедах. "Мой сосед усадил в авто всех, кто просил помочь. Вывозил на холм, где нет леса, чтобы спастись. А сегодня (9 июля. - Ред.) в селе хороним мужчину, который получил 70% ожогов. Говорят, когда дом горел, он бросился туда за документами, поэтому сам обгорел", – рассказывает еще одна жительница села Смоляниново Оксана.

Обгоревший дом после пожара Facebook Влада Старицкого

Отпевать его будут в церкви, которая уцелела наполовину. Всего во время пожара погибли пять человек. Двое из них просто задохнулись на трассе, когда пытались выехать на авто. По словам местных, на дороге из-за дыма произошла жуткая авария – столкнулись два автомобиля. Они ехали в сплошном дыму и оба загорелись.

А в селе Волчье, где расположены дачи погибли супруги Надежда и Александр Костромцовы. Хоронить их будут 10 июля.

Переселенец из Луганска, режиссер Александр Шмаль рассказал, как огонь пришел к ним в дачный поселок.

"Пожар начался 6 июля, потом его погасили. 7 июля нам дали электричество. Но через пару минут его не стало. Понял, что снова горит. Вышел на улицу, а там уже дым. Огонь был в 1,5 км от поселка, а уже через 7-8 минут начали гореть крайние дома. Он шел дугой, километров 15. На сборы у меня было 30 секунд, я что мог, покидал в сумку, с которой когда-то уезжал из Луганска. Соседи ехали на своей машине, я их догонял.

Трасса была уже в дыму, мы на пару минут раньше успели прорваться, а люди за нами уже ехали сквозь огонь, краска на машинах плавилась. Мне звонила жительница этого села, у нее сгорел дом. Говорит, что два километра шла пешком в дыму, задыхалась. А вокруг, как в мультфильме, бежали зайцы, ежики, белки, я еще косулю видел. Все хотели спастись. А мои соседи погибли, видимо не успели выбраться. Мне еще звонили знакомые, они собрались возле правления, прощались со мной и говорили, что задыхаются. Но туда сквозь огонь прорвалась скорая и автобус, их вывезли", – отметил он.

Схватила детей и читала молитву

Многие жалуются, что ни одной пожарной машины не было, когда село начало гореть. Потом подъехали три, а воды-то уже не было, электропровода порвало и насосы не работали. Поэтому спасатели тушили тем, что у них было.

Обгоревший дом после пожара Facebook Влада Старицкого

"Никакой эвакуации, ничего. Спасались, как могли. Огонь, на улице градусов 50, а то и больше. Я схватила детей под руки и бегом туда, где нет пламя. А вокруг огненные ветки летят, все трещит! Дышать было нечем. Я не знаю, как спаслась, может чудом. Про себя читала молитву. Теперь хата сгорела, куры тоже. Нас приютили родственники неподалеку. Вещи принесли детям. А как дальше будет, я не знаю", - со слезами вспоминает жительница.

Полиция расследует четыре версии

В Новоайдаровской больнице сейчас находятся 12 человек, из них пятеро детей. В Северодонецка – еще пять взрослых. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

По официальным данным, в Смоляниново полностью сгорели 24 дома, еще 35 – повреждены. Президент Владимир Зеленский, который прибыл в пострадавшее село, пообещал людям компенсации. Так, тем, кто потерял жилье, должны выплатить по 300 тыс. грн на новое. А каждому погорельцу выплатят по 20 тыс. грн.

Пожар на Луганщине Facebook Анны Николаенко

По словам бывшего лесника Сергея Ивановича, во многом ситуацию усилило то, что в лесах перестали делать просеки шириной 250-300 метров.

"Вместо этого засаживают соснами, которые легко горят. К тому же сами местные засоряют собственный лес, выкидывая туда мусор. Горел же не только лес, но и пластик, поэтому такой угарный дым", – считает он.

В полиции рассматривают сразу несколько версий пожара, среди них – поджог, неосторожное обращение с огнем, погодные условия. А недавно появилась еще одна – попадание снаряда. Ведь пострадавшее село находится всего в 30 км от линии разграничения.