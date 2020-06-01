"Вырвал половину волос и гонялся на авто!" Известный киевский дантист с женой не поделили детей, разыгралась трагедия

В Киеве разгорается очередная семейная трагедия. Известный зубной техник, клиентами которого являются в том числе и звезды шоу-бизнеса, и его бывшая супруга никак не могут поделить детей.

Два мальчика, которым скоро исполнится 14 и 5 лет, живут с отцом, он не дает возможности матери видеться с ними. Ей остается только обращаться в полицию и надеяться на справедливость.

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"Решила уйти, потому что дальше будет хуже"

Алина и Артур Акопян развелись еще в 2017 году. Сама Алина с ужасом вспоминает все подробности их расставания. "Я узнала, что муж завел на стороне любовницу. Это было уже не первый раз. Но поскольку отношения его уже были достаточно крепкими и он фактически жил на две семьи, я поняла, что нужно уходить, потому что дальше будет только хуже. Если бы я знала, чем все это обернется", – рассказывает Алина.

Ранее супруги были счастливы Из личного архива

Женщина подала заявление на развод и очень боялась даже сказать мужу об этом, понимая какая у него будет реакция. "Я уже к тому времени с детьми ушла. Он заманил меня к себе под предлогом, что нужно поговорить и как-то мирно договориться. Тогда старший сын, которому было 11 лет, как раз находился у отца. Я приехала, Артур попросил сына погулять во дворе, пока родители разговаривают", – вспоминает Алина.

Вырвал половину волос

По словам женщины, после ухода сына начался настоящий ад. "Он сказал, что не позволит развестись, его мать терпела и я должна тоже все терпеть. Он меня бил, потом взял нож. Я пыталась защититься, хваталась за лезвие ножа, после этого моя белая футболка была в крови. Он вырвал мне половину волос. Мне пришлось разговаривать с ним как с умалишенным, потому что он был вне себя. Также Артур заставил меня позвонить адвокату и сказать, что я отзываю заявление о разводе", – говорит женщина.

После этого, поскольку оба не хотели напугать сына, Алина умылась, поменяла одежду. "Во время того как он издевался надо мной, моя подруга позвонила. Она знала, что я поехала сюда и переживала, что не отвечаю на звонки. Артур поднял трубку, подруга услышала мой крик о помощи и вызвала полицию", – отметила она.

Алина с детьми Из личного архива

Когда пришел сын, то он не обратил внимания, что мама в другой одежде. Вслед за ним в квартиру зашла полиция. "Это напугало сына. Тем более отец сказал, что я хочу посадить папу в тюрьму. Окровавленную футболку он не отдал. Сын отказался ехать, а меня повезли в отделение, где я написала заявление об избиении и изнасиловании, мне дали направление на судмедэкспертизу", – добавила женщина.

"Мог гнаться за мной на машине"

По словам Алины, ей полгода приходилось прятаться от мужа, который даже устраивал погони за ней, если видел ее машину. Через три месяца супруги все-таки развелись. "Но при одном условии, он заставил меня забрать заявление из полиции. Хотя следователь предупреждал, что это опасно для меня в будущем. Но вокруг друзья, родственники говорили, мол, столько лет прожили, ты что его в тюрьму посадишь, у вас же дети. И я сдалась. Мне в то время просто хотелось куда-то сбежать, чтобы меня не добили", – говорит она.

Однако старшего сына Артур не отдал матери. "Все время держал при себе, как приманку. Настроил его, что мама плохая, хочет посадить папу в тюрьму. Все три года я могла видеть старшего сына только в музыкальной школе. И то, когда я приезжала, сын убегал от меня и звонил папе. Тот тут же приезжал разбираться со мной, порой даже в медицинском халате, не успев снять его на работе", – с горечью рассказывает Алина.

Суд решил, что мама должна встречаться со старшим сыном в присутствии психолога

Теперь забрал и младшего

Недавно, по словам Алины, Артур забрал и младшего сына. "У нас есть постановление суда, что до принятия решения, с кем будет жить сын, мы можем видеться с ним 50 на 50. Все так и было. Но 8 марта он взял его на один день и больше не вернул, сказал, что ему уже пять лет и сын должен жить с мужчинами. А если я буду забирать, то череп мне проломит. Угрожал и моим родителям тоже", – говорит Алина.

Несколько дней назад к Артуру приезжала ювенальная полиция. По словам матери, он вывел ребенка в коридор и полицейские включили видеосвязь. Однако ребенок все время повторял заученную фразу "Я с папой".

Сейчас против Акопяна открыто производство по ст. 382 – невыполнение решения суда. "Однако дело никак не двигается. Да и ювенальная полиция бессильна. Они его спрашивают, почему вы не даете сына матери, на что Артур отвечает "Он не хочет". И все, полиция разводит руками", – говорит Алина.

Документ об избиении Алины

Шантаж и клевета

Сам Артур уверяет, что бывшая супруга говорит неправду. "Это все шантаж и клевета. Я на пятницу приглашал ее в гости, придут и наши друзья с детьми, которые согласились выступить медиаторами. Но она не захотела прийти, сказала, что такой формат ей не подходит. Она выставляет себя в роли жертвы, а отец – варвар. Мне не нравится все, что происходит, это мне неприятно. Старшему сыну 14 лет, он читает все в интернете", – сказал Акопян.

По его словам, конфликт произошел из-за просьбы оставить младшего сына на день больше. "Она была за границей, отмечала свой день рождения, я просто попросил, чтобы ребенок побыл со мной до 12 марта. Но ей это не понравилось", – говорит бывший супруг.

Однако почему же младший сын до сих пор не вернулся к маме, так и не объяснил. "Неправда, что я забрал детей, она их использует как пешек. Она мне младшего сына давала раз в неделю, или в две. Я все это терпеливо ждал. Теперь к нам домой постоянно приезжает полиция, стучит в дверь, дети пугаются. Она говорит, что детей избиваю", – возмущается Артур.

Акопян напомнил, что 17 лет прожил в браке с Алиной, и теперь его выставляют монстром, который ее бил. "Она занимается вымогательством. Каким? Это отдельный разговор. Загнала нас в угол", – считает бывший супруг.

Алина с младшим сыном Из личного архива

Используют детей как инструмент

К сожалению, это не редкость в последнее время, когда родители во время развода используют детей. Недавно депутат Киевской областной рады также забрал у супруги, с которой разводится, маленького сына. Жене приходилось с полицией и журналистами приезжать к его дому, чтобы забрать сына.

Однако депутат все-таки опомнился, и сейчас ребенок проводит время как с папой, так и с мамой.

Психолог Наталья Валедова говорит, что в последние 5-6 лет подобные истории участились. И папы, и мамы берут детей "в заложники" и пытаются таким образом отомстить своей бывшей половинке.

"Родители используют ребенка как инструмент, пытаясь добиться своей цели любым путем. На самом деле, каждый случай индивидуален. Но родителям нужно понять, что даже во время самого мирного развода дети получают психологическую травму. А если между родителями происходят войны, то это очень плохо для детей. Ведь в таком случае у супругов не ребенок на первом месте, а их амбиции. И в таких случаях более состоятельный родитель, конечно, имеет преимущество, у них больше инструментов и возможностей, с учетом нашей коррупционной судебной системы.

Каждый случай это трагедия. Я обращаюсь к родителям, посмотрите, как страдают ваши дети, как вы ломаете им жизнь. Потому что вы просто аннулируете доверие к противоположному полу, доверие к институту семьи. И это непременно отразится на судьбе вашего ребенка", – подытожила психолог.

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