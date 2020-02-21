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21 февраля • обновлено в 13:17
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Штормовой ветер и снег: синоптик уточнила прогноз на выходные в Украине

1.2т
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На выходных, 22 - 23 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - вплоть до начала шторма.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Так, по ее словам, в субботу, 22 февраля, будет без осадков, максимум местами туман. А в воскресенье атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, уже до штормовых порывов, ветер.

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Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

"Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 тепла - 4 мороза, а в течение дня ожидается +3 +7 градусов, на юге и западе местами +5 +9 градусов, на Востоке будет свежее, +1 +4 градуса", - сказано в сообщении.

В Киеве в субботу, 22 февраля, ожидается преимущественно сухая погода, а в воскресенье атмосферный фрнонт подгонит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы +5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи предупредили, что в случае, если в Украине сохранятся настоящие темпы повышения температуры, часть ее рискует превратиться в пустыню.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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