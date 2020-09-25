Штаммы второй волны COVID-19 более заразны – исследование

Исследователи из больницы Хьюстона (США) сообщили, что первое исследование по анализу структуры нового коронавируса от двух волн инфекции в крупном городе показало, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

Они исследовали более 5000 геномов вирусов, извлеченных на самой ранней фазе пандемии в Хьюстоне, этнически разнообразном городе с 7-миллионным населением, а также в результате продолжающейся недавней волны инфекций, сообщает Аlarabiya.

Исследование, которое еще не было рассмотрено сторонними экспертами, показало, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая увеличивает количество "шипов" на коронавирусе вируса.

Шипы – это то, что позволяет вирусу связываться с клетками и инфицировать их, увеличивая способность мутировавшего вируса инфицировать клетки.

Исследователи из Хьюстона заявили, что пациенты, инфицированные вариантным штаммом, имели значительно большее количество вируса при первоначальном диагнозе.

Но они обнаружили мало доказательств того, что мутации в вирусе сделали его более смертоносным, отметив, что серьезность COVID-19, заболевания, вызванного вирусом, в большей степени зависела от основных медицинских состояний и генетики пациентов.

Они также заявили, что в некоторых областях шипового белка – основной мишени разрабатываемых в настоящее время вакцин против коронавируса – обнаружено несколько мутаций, что, возможно, указывает на то, что вирус меняется, чтобы избежать иммунного ответа организма.

Предыдущие исследования показали, что коронавирус мутирует и эволюционирует, адаптируясь к своим человеческим хозяевам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, группа ученых сделала открытие, которое поможет разработать новые способы борьбы с пандемией. Исследователи смоделировали молекулярную динамику S-белка, встроенного в вирусную мембрану.