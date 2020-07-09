На Донбассе погиб 29-летний воин ВСУ: фото и имя Героя

На Донбассе в результате вражеского обстрела 8 июля погиб воин 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского Олег Олегович Шило.

Стрелку-помощнику гранатометчика было всего 29 лет, сообщается на Facebook-странице 30-й ОМБР.

"И хотя для Олега это была первая ротация в зону боевых действий, командиры и собратья отмечают, что он ответственно относился к выполнению служебных обязанностей. Проявлял себя очень хорошо. Откровенный, искренний, веселый, всегда всем интересовался и хотел учиться", – сказано в сообщении.

Шило родился 05.04.1991, жил в Киеве. С 2009 по 2010 год отслужил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в г. Васильков Киевской области. В 30-ю бригаду пришел служить в декабре-2019. У воина остались родители и сестра.

Олег Шило. Facebook 30-й ОМБР имени Константина Острожского

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Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации сократили количество обстрелов, всего один раз нарушив режим прекращения огня.