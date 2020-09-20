Шесть регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 19 сентября, было зафиксировано в шести регионах.

Рейтинг лидеров возглавила Харьковская область с 424 новыми инфицированными. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области – 424, Киеве – 343, Тернопольской области – 231, Одесской области – 217, Львовской области – 188, Ивано-Франковской области – 170", – сказал чиновник.

Отметим, что по состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в Украине официально подтверждены 175 678 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2966 были обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3557 человек (+41 за сутки), а 77 512 пациентов (+758 за сутки) полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе. Следом в рейтинге оказались Румыния, Великобритания и Франция, а возглавила его Россия.