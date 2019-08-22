Сгорели, держась за руки: выяснились душераздирающие детали о жертвах пожара в "Токио Стар"

24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита погибли в пожаре "Токио Стар" в Одессе, держась за руки.

Об этом рассказала сестра Евгения Анна. По ее словам, молодые люди заехали в Одессу только на день погулять и после ночевки в гостинице должны были отправиться домой в Киев, передает ТСН.

"Я до последнего не верила, что с Женей это случилось. Все думала, что у него, может, телефон украли или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке (Татарбунарский район Одесской области), но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть и служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", – рассказала женщина.

Сгоревшие в отеле "Токио Стар" Евгений и Маргарита ТСН

По словам Анны, по приезду в Киев пара собиралась пожениться.

"Он был очень влюблен в Маргариту. Думаю, что и она в него, потому что они даже умерли держа друг друга за руки", – говорит родственница.

По словам Анны, Маргарита была единственной дочерью у матери и очень заботилась о ней, постоянно о ней вспоминала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в ночь на 17 августа погибли 9 человек. В течение суток был задержан владелец отеля в Одессе Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание, а затем написал письмо президенту Владимиру Зеленскому. В итоге, предпринимателя отправили в СИЗО на 60 суток без права выхода на свободу под залог.

По результатам вскрытия тел жертв пожара полиция оставила две версии трагедии – нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

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