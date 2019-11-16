"Воюй, сынок!" Украинцев растрогал мощный пост о Донбассе

Воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии опубликовал в сети пост о том, что будет с войной на Донбассе через полсотни лет, и растрогал украинцев.

Публикация появилась на странице в Facebook, которую он ведет под ником Nemo Chimantu.

"Думаю, что через полтос лет по крайней мере какая-то часть наших позиций также превратится в музеи. В деревьях, как вот на этой фотке, находится больше металла, чем в танке, но они с годами затянутся, и от последствий российской стрелкотни не останется и следа", – написал воин.

Украинцев растрогал мощный пост о Донбассе liga.net

"Надеюсь, что я буду еще достаточно быстрым старичком, когда приеду сюда со своими внуками и скажу им что-то типа такого: "Вот здесь незадолго до капитуляции дыры и развала Рашки наши львы давали жару опущенцам. Как хорошо, что патриотов в нашей стране оказалось больше, чем евнухов пророссийских, поэтому нам удалось отвоевать свое", – продолжил он.

Но, называя себя реалистом, воин предположил, что детям, возможно, придется объяснять, как правильно воевать, поскольку конфликт может тянуться очень долго: "На вот этой позиции, дитя, желательно постоянно быть в броне, потому что с той стороны часто наваливают с АГС. На зеленку сильно не надейся. А вот там нужно держаться под стеночкой, потому что другая сторона дороги простреливается снайперами. Постоянно следи за своим сектором, следи по передним, оглядывайся на задний, смотри под ноги и время от времени смотри на небо. Воюй, сынок!"

"Третьего варианта нет, он слишком х*ровый, чтобы его здесь озвучивать. На войне есть такая пословица: "Про*бал – убило!" И эта пословица в равной степени касается всех, что на войне, что в тылу. Не про*бите!" – резюмировал он.

Украинцы отреагировали на мощный пост. "Молюсь за первый вариант!", "Вся жизнь - перманентная война", "Как напильником по живому", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало письмо маленькой украинки погибшему на Донбассе отцу.

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