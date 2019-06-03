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/Общество

"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка

1.3тЧитать материал на украинском

Мать 5-летнего Кирилла, который скончался после огнестрельного ранения сотрудниками полиции в Переяслав-Хмельницком, поделилась последним фото сына.

Снимок Татьяна Тлявова разместила на своей странице в Facebook, трогательно назвав его "роднулькой". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Женщина также написала слова благодарности всем, кто помогал бороться за жизнь Кирилла. "Огромное всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никакие средства, они уже ничем не помогут", – поделилась она.

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"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка

Facebook Татьяны Тлявовой

Украинцы в ответ выразили свои соболезнования и написали слова поддержке родным убитого мальчика. "Как жаль такого маленького мальчика", "Маленький ангел", "Сердце плачет и рвется на куски", "Плачу вместе с вами", "Пусть виновных посадят навечно", "Украина в скорби с вами", "Сердце болит за вашу семью", - написали в комментариях.

"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка
"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка
"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка
"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка
"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

  • Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

  • Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

  • Не приходя в сознание ребенок 3 июня умер в больнице. Преступление было переквалифицировано в умышленное убийство.

  • Сеть бурно отреагировала на смерть ребенка. Пользователи обрушились с критикой на власть и правоохранителей.

  • Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что дело будет раскрыто и виновные понесут наказание.

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Место
Украина
Тег
ребенок
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