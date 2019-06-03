"Сердце разрывается!" Мать показала последнее фото убитого полицией ребенка

Мать 5-летнего Кирилла, который скончался после огнестрельного ранения сотрудниками полиции в Переяслав-Хмельницком, поделилась последним фото сына.

Снимок Татьяна Тлявова разместила на своей странице в Facebook, трогательно назвав его "роднулькой". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Женщина также написала слова благодарности всем, кто помогал бороться за жизнь Кирилла. "Огромное всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никакие средства, они уже ничем не помогут", – поделилась она.

Facebook Татьяны Тлявовой

Украинцы в ответ выразили свои соболезнования и написали слова поддержке родным убитого мальчика. "Как жаль такого маленького мальчика", "Маленький ангел", "Сердце плачет и рвется на куски", "Плачу вместе с вами", "Пусть виновных посадят навечно", "Украина в скорби с вами", "Сердце болит за вашу семью", - написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

Не приходя в сознание ребенок 3 июня умер в больнице. Преступление было переквалифицировано в умышленное убийство.

Сеть бурно отреагировала на смерть ребенка. Пользователи обрушились с критикой на власть и правоохранителей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что дело будет раскрыто и виновные понесут наказание.

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