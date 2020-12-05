Семьи погибших от COVID-19 медиков вынуждены бороться за компенсацию, – Зинкевич

Большинство семей и родственников медиков, которые умерли во время помощи больным коронавирусом, не получили государственной компенсации в размере 1,1 миллиона гривен.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат от партии "Европейская солидарность", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Яна Зинкевич. "Их уже есть около 200, но при этом, по состоянию на три недели назад, всего лишь 14 семей получили соответствующие выплаты. Остальные ведут серьезную борьбу за те выплаты, которые они заслуживают", – сообщила она.

"Я уже даже не говорю о медиках, которые получили инвалидизацию", – добавила нардеп.

Зинкевич предположила, что причиной этого может быть то, что "где-то пробуксовывает бюрократическая машина".

"Как я понимаю, есть какая-то нештатная команда по максимуму стараться этого не делать. По-другому я объяснить это не могу – как можно не выплатить семье эти средства", – отметила она.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине от коронавируса умирают целые семьи, в частности, семьи врачей. Известны случаи, когда родные умерших медиков в течение нескольких месяцев борются за получение компенсации.