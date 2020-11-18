18 ноября отмечается Европейский день защиты детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, который был основан в 2015 году. Для предупреждения ситуаций насилия крайне важно открыто обсуждать проблему, проводить соответствующее обучение специалистов, осуществлять просветительскую деятельность среди родителей и детей.

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Сексуальне насильство стосовно дітей може відбуватися у різних формах, у сучасному світі - й через Інтернет. Наразі існує багато видів насильства, про які варто знати, щоб уберегти своїх дітей.

Секстинг

Мабуть, кожен із нас хоча б раз чув це слово. Але як правильно його пояснити і чому, власне, "секстинг" - це небезпечно?

Секстинг – це надсилання інтимних фото або відео із використанням сучасних засобів зв’язку. Діти можуть надсилати такі матеріали як знайомим, так і не знайомим їм у реальному житті людям.

Чому діти це роблять? Річ у тому, що секстинг - цікавий для дітей: з його допомогою вони вивчають власну сексуальність, виражають довіру. Окрім цього, вважають, що це безпечніше, ніж сексуальні стосунки. Також діти надсилають такі зображення, аби пофліртувати або із бажання отримати комплімент та привернути до себе увагу. У разі підтримки з боку оточуючих, підлітки починають частіше надсилати власні інтимні фото, щоб отримати ще більше уваги.

Довідка: У 2017-2018 роках національна гаряча дитяча лінія "Ла Страда-Україна" отримала 2627 запитів щодо секстингу.

Чи це небезпечно? Так. Секстинг призводить до дуже тривожних наслідків. Матеріали таких переписок можуть бути оприлюднені. Результатом може бути кібербулінг та булінг дитини у школі. Окрім того, важливо пам’ятати, що ми втрачаємо контроль за будь-якою інформацією, що потрапляє в Інтернет. Тож, такі історії можуть негативно вплинути й на життя дитини вже у старшому віці, наприклад, коли він чи вона будуть влаштовуватися на роботу. Адже роботодавець може переглядати профіль потенційного співробітника і побачити там такі світлини.

Що робити, якщо дитина відправила оголені фото? По-перше, важливо спокійно обговорити з дитиною, чому вона це зробила. Далі необхідно зробити скріншот (знімок екрану) сторінки, на якій опубліковані світлини. Після цього - звернутись разом із дитиною до служби підтримки соціальних мереж із проханням видалити ці матеріали, як такі, що є інтимними матеріалами із дітьми. Зв’язатися із батьками дитини, що розповсюджує матеріали та спокійно пояснити про порушення. Скоріше за все вони будуть здивовані та занепокоєні так само як і ви, тому важливо зберігати спокій та повагу. Якщо ситуація не вирішується, то можна звернутись до школи, де навчається дитина, що публікує фото, або до Поліції. У випадках коли почався кібербулінг дитини, варто спостерігати, цікавитись емоційним та психологічним станом дитини та підтримувати її.

Грумінг та сексторшен

Онлайн-грумінгом називають процес комунікації із дитиною в Інтернеті, під час якого злочинці налагоджують довірливі стосунки з метою сексуального насильства над дитиною у реальному житті чи онлайн (наприклад, змушують дітей робити виконувати певні сексуальні дії перед камерою).

Налагодження довірливих стосунків з дитиною в Інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантажування та вимагання додаткових матеріалів чи грошей називають сексторшеном.

Чому діти спілкуються зі злочинцями? Злочинці свідомо будують своє спілкування із дитиною таким чином, щоб викликати в неї теплі почуття та довіру, показати що вона цінна та унікальна. Вони можуть прикидатися однолітками дитини, пропонувати роботу моделлю, дарувати подарунки тощо.

Чи це небезпечно? Однозначно, так. Якщо у випадку з секстингом ми маємо як наслідок кібербулінг та булінг, то у випадку з онлайн-грумінгом це може призвести до сексуального насильства у реальному житті, а у випадку з сексторшеном - до шантажу.

Довідка: Згідно з міжнародними експериментами, щонайменше за 18 хвилин злочинець може отримати інтимні фото від дитини. За січень-червень 2020 року національна гаряча дитяча лінія "Ла Страда-Україна" отримала більше 2500 запитів щодо питання безпеки дітей в інтернеті.

Що робити, якщо дитина хоче зустрітися з онлайн-другом? Багато людей почали дружити саме завдяки онлайн-додаткам, але варто знати деякі правила безпеки і розказати про них дитині.

Проговоріть з дитиною місце та час зустрічі з онлайн-другом: порадьте обрати людне і знайоме місце. Нагадайте дитині, що не можна сідати в машину нового друга, говорити свою адресу, дозволяти проводити себе до дому чи іти у гості чи на вечірку. Також ви можете супроводжувати дитину, попередивши її заздалегідь.

Скажіть дитині про те, що будь-якої миті він чи вона може зателефонувати вам або іншому родичу чи близькій людині і попросити її забрати.

Важливо дотримуватися вікових обмежень використання соціальних мереж. Наприклад, згідно з політикою Facebook, діти можуть реєструватися у Facebook та Instagram з 13 років.

Які правила безпеки в Інтернеті слід розказати дитині, щоб вона не стала жертвою сексторшену?

В Інтернеті безпечно спілкуватись тільки із людьми, яких дитина знає в офлайн-житті. Якщо дитина спілкується із незнайомцем - важливо не давати свою адресу, номер школи, назви гуртків та іншу приватну інформацію.

Порадьте дитині закрити у соціальних мережах сторінку та список друзів від незнайомців та допоможіть зробити ці налаштування.

Нагадайте, що у профілях не варто вказувати адресу, номер телефону та школи, де він або вона навчається.

Діти не мають позначати геолокацію у своїх публікаціях.

Перед публікацією чи надсиланням повідомлень навчіть дитину користуватись "Тестом білборда" – уявляти, що вся інформація, надіслана в Інтернеті, автоматично з'являється на великому білборді поруч зі школою.

Довідка: За статистикою американської організації Thorn, 68% випадків вимагання під час сексторшену не закінчуються, навіть якщо дитина відправила злочинцю те, що його цікавило.

Якщо у вас або у ваших дітей виникли питання про безпеку в інтернеті або ви зіткнулися з кіберзлочинцями, звертайтеся на урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті - 1545 (далі вибрати 3). Фахівці лінії надають кваліфіковані консультації з безпечного користування інтернетом, а також підвищують рівень обізнаності дітей, батьків, фахівців, що працюють в контакті з дітьми, щодо попередження та реагування на ризики, яким діти можуть піддаватися в інтернеті. Здійснювати дзвінки на лінію можна цілодобово, безкоштовно і анонімно.

Також отримати рекомендації про безпечне використання інтернету можна в чатбот на сайті https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ або Telegram https://t.me/StopSexting_Bot.

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