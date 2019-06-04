"Сделал вдох – пора жениться": история спасения раненого бойца ВСУ получила продолжение

Тяжело раненый боец ВСУ Александр Беспалов, который перенес сложнейшую операцию на головном мозге, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

Именно поэтому его беременная невеста решила сочетаться с ним браком прямо в Днепровской больнице имени Мечникова, написал на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

Сергей Рыженко с невестой воина Facebook Сергея Рыженко

"Сделал вдох – пора жениться. Александр Беспалов – пятнадцатый день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня, – пора жениться. Она носит в себе их сына пятый месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем", – рассказал он.

Кроме того, девушка попросила врачей, спасших жизнь ее любимому, быть свидетелями на их свадьбе. Она состоится 5 июня прямо в реанимации политравмы.

Под постом Рыженко украинцы оставили массу слов благодарности медикам, которые чудом спасли Героя, и теплые пожелания будущей молодой семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Рыженко рассказал, что в больницу имени Мечникова в Днепре доставили тяжело раненого на Донбассе бойца ВСУ: пуля пробила парню глаз, прошла через срединные структуры головного мозга и остановилась у затылочной кости черепа. Медики провели ему сложнейшую операцию. Поддержать юного 24-летнего Героя приехала его невеста из Николаева Анна, которая пообещала любить его любым.

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