"Сделал вдох – пора жениться": история спасения раненого бойца ВСУ получила продолжение

Тяжело раненый боец ВСУ Александр Беспалов, который перенес сложнейшую операцию на головном мозге, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.
Именно поэтому его беременная невеста решила сочетаться с ним браком прямо в Днепровской больнице имени Мечникова, написал на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.
Сергей Рыженко с невестой воина
Facebook Сергея Рыженко
"Сделал вдох – пора жениться. Александр Беспалов – пятнадцатый день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня, – пора жениться. Она носит в себе их сына пятый месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем", – рассказал он.
Кроме того, девушка попросила врачей, спасших жизнь ее любимому, быть свидетелями на их свадьбе. Она состоится 5 июня прямо в реанимации политравмы.
Под постом Рыженко украинцы оставили массу слов благодарности медикам, которые чудом спасли Героя, и теплые пожелания будущей молодой семье.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Рыженко рассказал, что в больницу имени Мечникова в Днепре доставили тяжело раненого на Донбассе бойца ВСУ: пуля пробила парню глаз, прошла через срединные структуры головного мозга и остановилась у затылочной кости черепа. Медики провели ему сложнейшую операцию. Поддержать юного 24-летнего Героя приехала его невеста из Николаева Анна, которая пообещала любить его любым.
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