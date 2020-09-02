СБУ нашла огромный арсенал оружия в тайнике на Луганщине. Фото

СБУ нашла огромный арсенал оружия в тайнике на Луганщине. Коллаж

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили подземный тайник с большим количеством средств военного поражения.

Гранатометы, артиллерийские снаряды, противопехотные мины и гранаты были спрятаны вблизи жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, восемь противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила – 7,5 килограмм) и более 7000 патронов различного калибра", – сообщили в СБУ.

Арсенал оружия нашли в тайнике. СБУ

Правоохранители начали проверку информации о причастности боевиков "Л/ДНР" к обустройству тайника. Найденное вооружение передали группе разминирования для уничтожения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Снаряды были спрятаны под землей. СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Служба безопасности задержала в нескольких областях Украины членов группировки, которые занималась подделкой паспортов стран ЕС для иностранцев.

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