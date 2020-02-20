Самолет с украинцами из Уханя "застрял" в небе из-за тумана

Украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, не может приземлиться и кружит в небе над Харьковской областью.

Об этом свидетельствуют данные на портале flightradar24.com, который в реальном времени отслеживает аэродвижение на всей планете. По сообщениям СМИ, в аэропорту Харькова прибытия борта уже ждут бригады медиков. Тем временем на табло в "Борисполе" указано, что самолет все-таки ждут именно там.

Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока неизвестно. Из Уханя удалось забрать 73 человека.

Facebook Татьяны Доцяк

Facebook Татьяны Доцяк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявили, что борт прилетит в аэропорт "Борисполь", но данные на портале flightradar24.com показывают, что самолет, скорее всего, приземлится в Харькове.

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