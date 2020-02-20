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20 февраля • обновлено в 08:13
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Самолет с украинцами из Уханя "застрял" в небе из-за тумана

5.5т
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Украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, не может приземлиться и кружит в небе над Харьковской областью.

Об этом свидетельствуют данные на портале flightradar24.com, который в реальном времени отслеживает аэродвижение на всей планете. По сообщениям СМИ, в аэропорту Харькова прибытия борта уже ждут бригады медиков. Тем временем на табло в "Борисполе" указано, что самолет все-таки ждут именно там.

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Самолет с украинцами из Уханя "застрял" в небе из-за тумана

Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока неизвестно. Из Уханя удалось забрать 73 человека.

Самолет с украинцами из Уханя "застрял" в небе из-за тумана

Facebook Татьяны Доцяк

Самолет с украинцами из Уханя "застрял" в небе из-за тумана

Facebook Татьяны Доцяк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявили, что борт прилетит в аэропорт "Борисполь", но данные на портале flightradar24.com показывают, что самолет, скорее всего, приземлится в Харькове.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Тег
аэропорт Борисполь
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Комментарии
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фил филька
фил филька
дождались когда вирус пойдет на спад, сделают лекарство и затем благородно начали спасать своих граждан))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
НЕ ПРИНИМАЕТ ЗЕМЛЯ УКРАИНСКАЯ СОГРАЖДАН НЕЗАЛЕЖНОЙ...
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Приходько Егор
Приходько Егор
самая позорная операция спасения людей в мире. мало того что их перевозили позже всех, так еще и местные не хотят их видеть. вот так вот быть украинцем, в случае опасности от тебя отвернутся все и бросят умирать.
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