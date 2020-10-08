Миф.

"У нас на сьогодні всі пенсіонери, які отримують пенсію, або більшість з них, вважають, що вони її заробили. І мало хто готовий їм сказати, що це неправда. Це - міф. Тому що все, що вони заробили, було витрачено тоді, коли вони працювали. В цьому і є суть нинішньої солідарної системи. Тобто на сьогодні пенсії, які отримують українські пенсіонери, це те, що заробляють люди, які працюють сьогодні. Це дуже важливо розуміти. Поки такого усвідомлення не буде, то не буде зрозуміло, чого це раптом через 15 років може так статися, що пенсій ніяких не буде..."

(Віталій Сташук, депутат, політолог).

Первый нюанс: правительство показало нам перспективу. И я, к примеру, платившая в Пенсионный фонд Украины все эти годы, вынуждена взваливать на себя дополнительную нагрузку. В этой, первой части осмысления услышанного, есть вопрос:

– т.е. правительство не планирует развивать инвестиции, повышать количество рабочих мест, работать на перспективу, чтобы наполнять Пенсионный Фонд? Ведь если сегодня заняться развитием экономики, а не переездом на государственные дачи и повышением себе зарплат, то эта экономика, разогнавшись, по инерции будет держать на плаву и будущих пенсионеров. Попросту их будет кому кормить.

Второй нюанс: что делать?

Можно вообще уйти в тень и ничего никому не платить. У нас есть 73%, которые именно так и сделают. Проще отдавать ЕСВ напрямую в руки родителям, а налоги менять в у.е. и откладывать на старость. И тогда мы, как страна, покатимся на дно еще быстрее. Хотя, куда еще быстрее, да?

Субъективно, я давно считаю те отчисления, которые я делаю в бюджет, компенсацией за выплату пенсий моим родителям. И чтобы не сдохнуть с голоду в старости самой – надо зарабатывать сверх этого. Сейчас, пока не поздно. И по-человечески, государство бы должно наоборот снизить нагрузку на бизнес, давая людям самим скопить на старость.

И тогда мы, получается, на самообеспечении. Как сами пошли защищать Донбасс, сами спасаемся от Ковида, сами же беспокоимся о своей старости. По-моему, европейская модель тоже предусматривает достаточную самостоятельность и осознание собственной ответственности – не позаботился о себе заранее, так и получай в старости минимум. Но постсоветская модель поведения –это полный улет. Отстегивай, оплачивай, пропускай кортежи и все делай сам.

Предполагаю, что тем, кто сегодня так рьяно тянет нас в Россию и совок, через 15 лет (дай Бог, доживут), пенсии как минимум не будут индексировать, при возрастающих каждый год ценах. Но, знаете, есть масса наглядных примеров: "на мой век хватит, а вы там уже сами. Как нибудь".

Ну, если сами, то сами:

– оптимизируем свои расходы;

– найдем дополнительные источники дохода;

– откроем счета в негосударственных пенсионных фондах (у меня Австрия, Vienna Insurance Group, к примеру);

– вложимся посильно в золото и зеленые условные единицы;

– заставим недвижимость работать на себя;

– освоим новые возможности и возьмемся за новые проекты,

и так далее, и так далее.

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