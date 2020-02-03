"Сами справимся!" Епифаний обратился к РПЦ с претензией

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил что Российская православная церковь осуществляет давление на поместные православные церкви, чтобы они не признавали автокефалию ПЦУ.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина. По его словам, в прошлом году после Вселенского патриархата несколько поместных церквей признало ПЦУ.

"Нам уже известно, что в будущем году мы также получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей. Но что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", – сказал Епифаний.

Вместе с тем митрополит не сказал, о каких именно поместных церквях идет речь, опасаясь давления на них со стороны РФ.

"Те действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют. Мы верим, что наши соседи в дальнейшем не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами справимся", – подчеркнул Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний заявил, что считает представителей Российской православной церкви братьями во Христе и надеется на нормализацию отношений.

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