Саакашвили рассказал о том, как перенес COVID-19. Видео
Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили бессимптомно переболел COVID-19.
Об этом он заявил во вторник, 3 ноября, в эфире телеканала "Пирвели".
О том, что он уже переболел коронавирусной болезнью, Саакашвили узнал только после теста на антитела.
"Я переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", – сказал политик.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 38-летний герцог Кембриджский принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Он не хотел об этом говорить, так как опасался паники. Он заразился после того, как вирус подтвердили у его отца принца Чарльза и британского премьера Бориса Джонсона.